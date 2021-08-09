LIVE／新北＋1！　侯友宜宣布下一階段解封場所

記者楊蕓／新北報導

中央流行疫情指揮中心9日公布國內新增8例COVID-19確定病例，分別為4例本土及4例境外移入；另確診個案中新增4例死亡。新北市今天僅增1例，市長侯友宜上午預告，繼10日將開放游泳池、足球場，有部分可以解封的場所會在防疫記者會中宣布，《ETtoday新聞雲》全程直播。

指揮中心表示，個案分布為台北市2例、新北市及高雄市各1例；其中1例為已知感染源、3例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月7日累計公布14,576位確診個案中，已有13,096人解除隔離，解隔離人數達確診人數89.8%。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,221,156例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,204,067例排除)，其中15,790例確診。2020年起累計813例COVID-19死亡病例，其中805例本土，個案居住縣市分布為新北市401例、台北市309例、基隆市28例、桃園市24例、彰化縣15例、新竹縣11例、台中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、台南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

▲侯友宜召開防疫記者會。（圖／新北市政府提供）