快訊／湯姆熊、夾娃娃機何時開放　新北市府：遵循中央規定執行

記者杜冠霖／新北報導

新北市今新增1例確診案例，隨著疫情逐漸趨緩，新北市公共場所也採階梯式、分階段開放，對於是否要開放湯姆熊、夾娃娃機店這類休閒娛樂場所，經發局長何怡明表示，湯姆熊是中央5月27日宣布關閉營業的休閒娛樂場所，會遵循中央規定執行。

新北市公共場所已逐步解封，夜市攤商也開放營業，對於湯姆熊等遊藝場所是否要開放，經發局長何怡明表示，像湯姆熊這類的休閒娛樂場所，是根據中央5月27日宣布的指引暫停營業，新北市府會遵循中央規定執行。

至於是否開放夾娃娃機店，何怡明指出，中央之前對於夾娃娃機業者開放營業的前提是專人管理，但業者頻頻反應專人管理執行上有困難，中央也正在針對專人管理與否進行評估，新北會在中央有明確規範後再進行討論。

侯友宜則表示，中央評估、核定並沒有到地方來，主管機關經濟部參酌業者意見後訂出中央指引，只要指引出來且疫情穩穩控制，新北市也會朝好的方向來檢討，目前有待經濟部公布後再來詳細討論。

中央流行疫情指揮中心9日公布國內新增8例COVID-19確定病例，分別為4例本土及4例境外移入；另確診個案中新增4例死亡。

指揮中心表示，個案分布為台北市2例、新北市及高雄市各1例；其中1例為已知感染源、3例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月7日累計公布14,576位確診個案中，已有13,096人解除隔離，解隔離人數達確診人數89.8%。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,221,156例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,204,067例排除)，其中15,790例確診。2020年起累計813例COVID-19死亡病例，其中805例本土，個案居住縣市分布為新北市401例、台北市309例、基隆市28例、桃園市24例、彰化縣15例、新竹縣11例、台中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、台南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

▼侯友宜召開防疫記者會。（圖／新北市政府提供）

