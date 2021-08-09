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吳念真《人間條件七》9場首演全取消！綠光：創團以來最痛的決定

▲▼《人間條件七》9場首演全取消。（圖／綠光劇團提供） 

▲綠光劇團宣布《人間條件七》9場首演全取消。（圖／綠光劇團提供）

記者林育綾／台北報導

綠光劇團原訂在8/20-8/29於國家戲劇院演出吳念真全新作品《人間條件七─我是一片雲》共9場，先前也在防疫規範下密集2周排練；但上週五指揮中心宣佈全國疫情警戒二級維持至8/23，今（9）日綠光沈痛公布9場首演取消，更表示「這是創團28年來最痛的決定」。

綠光劇團表示，吳念真編導的國民戲劇《人間條件》系列演出，20年來共推出6部作品，每次開賣總是造成搶票熱潮，繼2014年推出《人間條件六─未來的主人翁》後，睽違7年，《人間條件七─我是一片雲》終於將要問世，是綠光劇團2021年強檔力作。

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而《人間條件七》在會員預購當日，短短1小時內全台銷售逾1萬張，相當一場小巨蛋入場人數，啟售日當天，開賣票房直衝8成，創下劇團28年來歷史新高，也被觀眾形容像是搶演唱會一樣刺激，全台共售出3.3萬張，票房幾近百分之百。

▲▼《人間條件七》9場首演全取消。（圖／綠光劇團提供）

▲《人間條件七》趕工音樂製作，不料演出依然必須取消。（圖／綠光劇團提供）

如今不敵疫情，綠光劇團再次沈痛取消首演兩週的演出。製作人雷輝表示，疫情緊張封鎖的期間，製作團隊能夠做的就是依照指揮中心的指引，在安全的前提下，努力排練，但是否能夠演出，不是團隊可以控制，「上週五指揮中心確定維持二級，只能心痛的跟12,000名支持的觀眾說抱歉！」

製作人李永豐也表示，「新冠肺炎造成各行業前景不明，對團隊是很辛苦的事，但《人間七》讓大家相聚共同為一件事努力，在劇場工作中體會生命流轉，是非常令人感動的。所有人在用力地排練，但受疫情影響，卻不知道能否演出，真的是悲欣交集。」

劇團表示，先前為了趕在8月20日國家戲劇院首演能夠順利演出，當指揮中心宣布降級後，馬上投入密集的排練期，在遵守防疫相關規定之下，演員們從最一開始的讀本全心投入，每天努力籌備演出，到前天進行了第一次的整排，短短二週排練，讓在場看排的製作人、導演、設計老師目眶泛紅，吳念真看了也感動說，「謝謝演員，短短兩週內能把劇本中細節呈現出來，我充滿感激。」

▲▼《人間條件七》9場首演全取消。（圖／綠光劇團提供）

▲《人間條件七》排練過程。（圖／綠光劇團提供）

而舞台布景道具、服裝及音樂設計、錄製等亦如火如荼趕工製作，從最初期6月份的線上開會直到至今的排練，製作團隊都以8/20演出為目標，期望達成和觀眾們在劇場相見的約定。然而為了防疫，任何堅持也必須退讓，因票券全數售出，無法採取部分退票的間隔座，此時不得不宣布取消8/20-8/29國家戲劇院的首演。

綠光劇團目前積極爭取國家戲劇院9月份的演出檔期，也期望觀眾一起耐心等候，更提到吳念真導演所說「愛相信咱一定會閣見面」，期望疫情過後，大家在劇場相見。而相關退票資訊，可洽Opentix兩廳院文化生活。

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