吳念真《再會吧北投》音樂會直播！限時30小時免費看

▲吳念真在《再會吧 北投》音樂會化身說書人。（圖／綠光劇團）

記者林育綾／綜合報導

綠光劇團先前推出《人間條件》系列線上看爆紅，如今也響應「藝Fun劇場」計畫，讓民眾能不出門也透過線上享受藝文生活，將播映原創音樂劇《再會吧北投》凱道限定音樂會版本，8月7日下午2點半播出，限定30小時內免費看！

由吳念真編導、民謠大師陳明章譜曲的《再會吧 北投》音樂劇，蟬聯2018-2019年兩廳院售票系統戲劇類票房冠軍，更是唯一超越日本寶塚歌劇團台灣票房的音樂劇，感動5.5萬劇迷。

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▲《再會吧 北投》音樂劇由吳念真編導、民謠大師陳明章譜曲。（圖／綠光劇團）

而綠光劇團去年端午節時，參與由總統府主辦的「端午謝平安藝文大匯演」活動，當時由吳念真導演擔任說書人，講述台灣人記憶中北投的故事，同時原班演員王彩樺、于子育、陳竹昇、方宥心、楊大正、林雨宣等人帶出精湛歌舞，搭配演出影像剪輯呈現，以音樂會形式為展開防疫新生活的台灣加油打氣，去年現場演出吸引2萬名觀眾齊聚現場歡唱，同步線上轉播短短2小時累積觀看數超過80萬人。

▲《再會吧 北投》將於「藝Fun劇場」直播。（圖／綠光劇團）



許多觀眾遺憾去年無法在凱道上欣賞《再會吧 北投》音樂會，目前雖然疫情警戒降級，但表演藝術界仍尚未完全解封，綠光劇團響應文化部《藝Fun劇場—精采上線》線上劇院計畫，希望在疫情逐步和緩之際，用音樂在線上陪伴大家。故事中的北投溫泉鄉經歷時代變遷一度繁華不再，但憑著劇中人物努力共同開創了新天地，誠如台灣在所有國人共同努下，共同度過疫情的危機，迎接各行各業復甦的新生活。

▲《再會吧 北投》音樂會直播。（圖／綠光劇團）

吳念真說，「線上陪伴是一個心意與疫情的過渡期，『愛相信咱一定會閣見面』，等待疫情過後，大家在劇場相見」，期盼大家在8月7日一起在線上相聚。而音樂會將於8月7日下午2點半播出，限定30小時內免費看。

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