吳念真「最後一次謝幕」催淚⋯《人間條件》超過280萬觀眾支持！

▲綠光劇團播出《人間條件》系列，吳念真在第6集「最後一次線上謝幕」。（圖／綠光劇團）

記者林育綾／綜合報導

綠光劇團上週線上播出《人間條件》全系列1至6集，在今（28）日播畢，連續6天累積超過280萬觀看人次，網友「賞星星」截至27日晚間更累積超過67萬顆，更吸引許多名人包括唐綺陽、隋棠、羅時豐、王彩樺、賴清德、林佳龍、潘孟安⋯等「線上群聚」，吳念真在《人間條件六》「最後一次謝幕」也讓網友直呼不捨、超暖，期待早日在劇場相見。

綠光劇團自上週21日起在臉書、YouTube頻道播出《人間條件》全系列1至6集，每集上架後停留48小時讓所有人免費欣賞，28日播畢，該劇憑藉平實生活化的對白、真摯人情味，讓海內外戲迷都深受吸引，每晚聚集了世界各地的粉絲，甚至藝人、名人、地方首長、民意代表都一同在線觀看。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲綠光劇團播出《人間條件》系列在上週造成轟動。（圖／綠光劇團）

製作人李永豐說，「劇團在疫情期間至少能做到陪伴，或許可以暫時安頓此刻無所適從的心靈」，而吳念真導演的初衷也是「讓戲還是繼續演，只是換一種形式」，在這段艱難的日子裡，用《人間》撫慰鼓舞人心。

吳念真曾說，「很多社會的問題在世代間不斷的輪迴，並不是侷限在某一個世代而已。戲裡的某些劇情，有些是我自己的心情剖析，希望藉此讓大家在劇場中，透過一個個家庭面對的不同問題，能彼此溝通瞭解。」也因此感人的劇情與演員精湛的演技，讓許多粉絲看了又哭又笑。

而首映聊天室連續6天也生出不少火花，除了觀眾亂配cp，話題也腦洞大開，像是額頭上的麥克風被誤以為是「家族黑痔」，還有蛋糕、泡麵、舞台設計話題，另也有不少觀眾被劇團小編組圈粉，不時製造告白橋段「那我可以告白小編嗎？謝謝陪了6個晚上」、「可愛的小編，真捨不得今天最後一晚直播，愛小編」、「人間七小編可以舉著『我是小編』的牌子客串演出，掌聲應該會比吳導還熱烈」，讓劇團同仁笑說，「是不是要開一個粉絲專頁？我們真的要紅了！」

▲《人間條件》系列至今已20年。（圖／綠光劇團）

《人間條件》系列至今20年，前後加演數次，前後代演員在此次播出時，也紛紛上線相聚開起同學會，林美秀說，「之前演出不是在台上就是在側台等待，從來沒有機會正面看自己在舞台上的演出，原來是這樣啊。」；鍾欣凌則說「好想念你們」；陳竹昇留言表達對恩師李良仁的想念；演員們看到觀眾提問，還會自動化身小編為觀眾解惑。

而不少旅外粉絲也克服時差，在線看戲解鄉愁，紛紛說「在英國的台灣學生，看完大哭…好想回家…」、「海外遊子感謝綠光劇團讓我像是回到家鄉」、「我出國41年這是第一次看到你們的表演…台灣有你們真好!」、「非常感恩在瑞典的我，也能觀賞到一系列的人間條件戲劇」、「謝謝你們讓我們在遙遠地球另一邊的巴西能在線上觀賞這麼棒的舞台劇，好想念台灣的一切」、「2021.6.21墨爾本自家，因為想家，線上觀看《人間條件一》，謝謝綠光劇團，我想家時你們都在…」。而6集播出後，線上問卷更累積破萬份。

▲綠光劇團《人間條件》系列在網上播畢，也陪伴許多旅外人士解鄉愁。（圖／綠光劇團）



許多粉絲也透過「賞星星」表達支持，截至27日晚間，6場播出總共累積超過67萬顆星星，平均每場10餘萬；不過換算下來，扣除相關手續費和稅額後，每場實際領到只剩約新台幣1萬元，「可能連付音樂版權費用都不夠」。

但綠光劇團表示，非常感激網友的每一分心意，此次播出也是為了回饋觀眾，享受跟大家一起懷舊看戲的時光；同時期望觀眾透過兩廳院平台的「雨天撐傘」計畫支持，將退票的款項轉為捐款。

相關報導

《人間條件》直播1場賞星星近10萬！只佔票房1.5％⋯付版權費都不夠

《人間條件》被盜錄放上YouTube！惡行讓網傻眼⋯綠光劇團出面呼籲

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來