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疫苗「無劑可施」怎麼辦？7大QA一次看　前台大醫：這種人選擇最多

▲疫苗預約登記平台。（圖／記者周姈姈攝）

▲許多年輕人苦等不到疫苗超憂心。（示意圖／記者周姈姈攝）

記者李佳蓉／採訪報導

等不到疫苗可以打？根據指揮中心8/7資料顯示，截至第四輪接種完成後，國內剩餘AZ疫苗約41萬劑；而全台有超過396萬人在等待第一劑莫德納，卻僅剩不到71萬人可搶到「雙劑門票」，讓「無劑可施」的民眾相當憂心。究竟打不到疫苗、或是遍尋不著第二劑疫苗者該怎麼辦？《ETtoday新聞雲》貼心整理7大QA告訴你。

1. 第一劑打AZ，卻苦等不到第二劑AZ該怎麼辦？

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前台大感染科醫師林氏璧受訪時坦言，「這種人選擇比較多」，因為第二劑可接種AZ或是mRNA疫苗，如莫德納或BNT，目前台灣僅開放第一線醫護人員混打AZ＋莫德納，一般人還得再等等，得視9月進貨狀況而定，但第一劑接種AZ者彈性的確比較大。

2.第一劑打莫德納的人，第二劑只能打莫德納？

林氏璧指出，美國早在疫苗供貨不及時開放2種mRNA疫苗混打，莫德納可接打莫德納或BNT，加拿大也是如此。但在台灣，第一劑已接種莫德納者，可能只能等待9月接打BNT「這樣混打爭議比較小」，第二劑是否能接打AZ目前證據不多，國際上目前AZ＋BNT的順序證據較多。

3.AZ兩劑最長建議隔多久？

林氏璧解釋，有資料顯示AZ疫苗兩劑隔越久打，效果似乎越好，至於要間隔4週、8週、12週或16週目前研究尚未定論，但原則上只要打第一劑的免疫記憶都還在，打第二劑應該都還來得及，且AZ比較有科學證實相隔越久，效力似乎還可能更好。

▲▼疫苗,莫德納,Moderna,新冠肺炎,疫苗接種。（圖／記者周宸亘攝）

▲加拿大將莫德納兩劑間隔時間延長至16週。（示意圖／記者周宸亘攝）

4.莫德納兩劑最長可間隔多久？恐遇保護空窗期？

林氏璧指出，加拿大在3月疫苗極缺疫情又延燒情況下，就宣布豪賭將第二劑延長至16週才注射，「比英國的8週還再長了一倍」，也是目前全球兩劑間隔最久的國家，所幸結果是好的，初步證據顯示保護力並無下滑，該國疫情在廣泛注射疫苗後逐漸下降，目前控制得不錯。

5.還打不到疫苗的人怎麼辦？

林氏璧認為，「勤洗手、戴口罩、保持社交距離」是所有人都該做的，即使打完疫苗仍要力行。他以美國人打完疫苗後鬆懈防疫新生活，就導致確診數暴增的下場為例，台灣達到一定程度疫苗涵蓋率前，個人防護措施也不能放。他呼籲，未接種疫苗者請稍安勿躁，「有機會輪到，是你可以接受的疫苗就趕快去打，不要太急！」

中國附醫副院長、感染科權威黃高彬受訪時建議，396萬名莫德納鐵粉別再等，可以先打AZ，之後第二劑再來打BNT或莫德納等mRNA疫苗，目前國際研究已指出，混打AZ加mRNA疫苗，效果與打兩劑mRNA疫苗差不多，建議手邊有什麼疫苗就選什麼，在能打的時候就先打。而台灣現在病例數少，就算間隔半年也無妨。

▲▼中央與地方針對國高中老師接種新冠疫苗不同調，但台北市政府仍堅持繼續為高中職老師接種疫苗，為一個月後的開學做準備。（圖／記者湯興漢攝）

▲林氏璧舉國外研究指出，AZ疫苗延長第二劑接種時間，保護力越好。（示意圖／記者湯興漢攝）

6.如果第二劑已超過原本接種時間，會影響抗體或保護力嗎？

林氏璧說，以目前證據顯示，英國拉長AZ疫苗兩劑注射時間，從8週延長至12週，保護力似乎越好、抗體比較高。至於mRNA疫苗資料較少，但以加拿大經驗看來「至少沒有比較差」。

7.高端疫苗何時可以打到？有哪些人可以打？

指揮中心指揮官陳時中6日公布規劃，第五輪接種完莫德納之後，第六輪會接種國產高端疫苗，預估8月下旬可以打得到。不過，第五輪疫苗會在8/17日接種完畢，距離月底還有一段時間，他也坦言，會有一段疫苗空窗期，但不會到一星期那麼久。

中研院生醫所兼任研究員何美鄉也曾指出，有4種人會要施打國產疫苗：

1.因個人體質／病史，如過敏、血栓等，避免莫德納或AZ疫苗，而選擇蛋白質疫苗。
2.因個人科學／科技背景，對mRNA及病毒載體（AZ疫苗）新技術平台要再觀察，因此選擇傳統蛋白質疫苗。
3.因個人對本土的支持，就是要施打國產疫苗。
4.因年齡關係，疫苗施打順序太後面，若國產疫苗量有得供應，認為可以接受，只求可以盡早施打。

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