每次運動完就拉傷？一次看懂肌肉拉傷成因與分級

▲過度操練肌肉很容易造成肌肉拉傷。（示意圖／unsplash）



生活中心／綜合報導

肌肉是由肌肉纖維和其末端的肌腱組成，它可以拉動骨頭和出力，當你的活動超出肌肉纖維的負荷時，纖維就會撕裂，這就是「肌肉拉傷」，而肌肉拉傷有好幾種不同的類型，在《膝關節修復全書》一書中提到，「肌肉拉傷」分為一級、二級和三級，等級越高，疼痛度也越高。

第一級肌肉拉傷：肌肉只出現微乎其微的損傷，伴隨輕微的痠痛感



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絕大多數的肌肉拉傷都屬於第一級撕裂，上健身房過度操練肌肉，肌肉會痠痛個幾天的情況就是這類拉傷所致，通常碰到這種情況，應該先冰敷、適度加壓該處，並讓肌肉保持在伸展的狀態，盡可能將出血和發炎的狀況降到最低；接下來在痠痛感消失前，都要避免從事那個引發疼痛的活動，並搭配適度的伸展運動促進損傷的修復。

萬一你是在運動競賽中拉傷，且一時半刻無法避免從事這項活動，那麼在從事完這些活動後，務必記得冰敷拉傷處，以降低損傷腫脹和出血的程度；在從事該項活動前，也務必熱敷損傷處，以確保損傷處的血液循環順暢，大部分的第一級肌肉拉傷都可依其症狀治療，且你可能只需要避免從事某些活動或運動幾天。

第二級肌肉拉傷：肌肉出現撕裂傷，但沒有徹底斷裂，且患者有明顯行動不便的狀況

第二級肌肉拉傷就比較嚴重，肌肉會出現部分撕裂的狀況，膕旁肌群是最常受第二級肌肉拉傷所苦的肌肉，由於膕旁肌群是執行跑步和抬腿等動作的重要肌群，所以一旦這些肌肉出現了第二級拉傷，除了需要給予其冰敷和休息，在損傷徹底恢復前，還要適度伸展它們，這類損傷的恢復期大約是三到四週。

第三級肌肉拉傷：肌肉徹底撕裂，不論撕裂的位置是在肌肉或是肌腱上

肌肉徹底撕裂的第三級肌肉拉傷，就是一件更嚴重的事了，由於這個等級的拉傷可能會導致肌肉與骨頭徹底分離，所以手術有可能會成為治療的必要之舉。最常發生這個情況的，是骨盆周邊的膕旁肌群，這類拉傷大多伴隨著大量出血，也就是說，靠近骨盆的膕旁肌群發生第三級拉傷時，該腿的大腿可能會大量充血，導致行動嚴重失能。由於膕旁肌群是上樓和爬坡時的重要肌肉，所以骨盆處膕旁肌群嚴重撕裂的病人，多半很難從事這類活動；除此之外，這類病人的行動，可能會有好幾天都必須仰賴枴杖的輔助。

▼《膝關節修復全書》。（圖／采實文化提供）

