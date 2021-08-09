iPhone「10大隱藏功能」超實用！　激推滑動辨識功能、照片放大鏡

▲蘋果iPhone 13即將登場。（圖／取自MacRumors）

記者許力方、張靖榕／綜合報導

蘋果（Apple Inc.）秋季發布會即將展開，iOS 15以及最新的iPhone 13機型預計同場亮相，除了原本的FaceTime、iMessage強化升級，還有其他隱藏功能，《ETtoday新聞雲》整理列出十大項，包括「講電話同步錄音」、「快速整理主畫面APP」等，讓用戶用得比別人更深入。

講電話同時錄音

深怕錯漏重要資訊，邊講電話忙著邊做紀錄時讓人手忙腳亂的事情，如今指咬通話時下拉打開控制器，長按螢幕錄製快捷鍵，即可「開啟麥克風」，錄下整段通話的影音。

此外，iOS 14更新後新增「錄製指示器」功能，只要麥克風和相機開啟使用時，指示器就會出現在螢幕頂端，提醒用戶正在使用功能；也可以在控制中心查看APP最近使用麥克風或相機的情況。

快速整合主畫面APP

主畫面APP一次動一個太花時間，其實只要一手按著一個APP，另一手選取其他APP就可以快速整合至群組中。

一次選取多張照片

用戶在相簿中選擇多張照片時，早已不需要一個一個點，其實只要點擊右上方的選取功能，選取其中一張照片後再長按下拉，就能一次圈選多張照片。

鍵盤滑動快速辨識輸入文字

該項功能在iOS 13首度登場，目前僅在英文全鍵盤上會出現該功能，滑過想要打的字，系統會自動識別拼音。

照片防大鏡

編輯照片時，可按下右下角的「＋」鍵，選擇放大鏡功能， 再透過藍色緣點放大範圍，綠色圓點調整放大倍率，照片便會有一種像是大頭狗的效果。

YouTube背景音樂播放

YouTube用戶最困擾的一點，莫過於用手機聽音樂時不能回到主畫面，也不能上鎖屏幕，但現在只要透過Safari瀏覽器打開YouTube播放你想聽的音樂，展開為全螢幕，之後上滑回到主畫面，再下拉控制中心，點擊播放鍵即可背景播放。

iOS內建尺、翻譯機

手邊沒有尺卻要測量時，，只要打開iPhone的「測距儀」，從圓圈中的小白點對準起點後，按下「＋」的標示，拖曳出測量線，最後到達終點時再按一次＋，就可以測量出結果。

另外，iPhone也已經內鍵了簡單精美的翻譯APP，完全離線下仍能進行，橫向後點擊麥克風說話能直接語音翻譯識別成文字。

Safari瀏覽器一次關閉全部分頁

Safari分頁太多，一次刪一個太久了！只要長按分頁鍵，就會跳出細項選擇，一鍵按下關閉全部標籤頁就能搞定。

電池小工具看無線裝置電量

個人化iPhone主畫面，以往只有固定排列呈現APP，之後新增的「小工具」功能，能讓用戶依自己需求排列成自己喜歡的樣子，滑到最右側的小工具捷徑列表，不僅可以提供發票載具，還可以新增「電池」小工具，顯示所有與手機連線的無線裝置，包括AirPods、HomePods等藍芽裝置。

單手模式

手指常常點不到手機上緣選項，在不動用另一隻手的情況下要如何按到？iOS的單手模式功能，讓用戶只要在小橫條（主畫面橫條）上下滑，就能進入半屏模式，方便使用者點擊頁面上方選項。