從尼采文字發想畫展　施蜜娜《就像隱藏一樁虧心事》獲藝壇好評

▲施蜜娜畫展作品發想自尼采《教育家叔本華》的一段文字。（圖／忠正顧問提供）



生活中心／綜合報導

前民進黨主席施明德之女施蜜娜，去年畢業於紐約的帕森斯設計藝術學院，今起在將在台北帝門藝術中心舉辦人生第一次的畫展。帝門藝術中心總裁黃宗宏盛讚表示，「施蜜娜將空間為裝置，作品為一種敘事，有她加入藝壇，讓女力藝術家更見曙光，近年如草間彌生、六角采子、塩田千春、藝術女力成為藝術界的。」

藝文界大老許博允更對施蜜娜的作品，語重心長地一一剖析：「從她的作品中，我看見了一位未來的大師。」而對於女兒已是一位思想獨特的女性藝術家，施明德心中則是充滿期待和驕傲，他說「我終於可以説，我是施蜜娜的父親。」

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▲作品名稱：刑場，2018，油彩 帆布106x212x3。（圖／忠正顧問提供）



施蜜娜從心智、意識洞察他與眾不同的生命歷程，以色彩、圖騰傳達情緒和感受，相互參照，她曾寫下，「我夢想畫畫，我夢想寫作，我夢想拍電影，我夢想…但是，主題是什麼？畫什麼？寫什麼？拍什麼？我知道，我，必須去挖掘。像考古學家一樣，發現歷史遺跡之前，要先做掘墓工人。這將是一條漫長的道路，而我已經知道我的第一步該怎麼走。」

▲作品名稱：劊子手，2020，油彩 帆布，120x110。（圖／忠正顧問提供）

施蜜娜擷取自尼采《教育家叔本華》的一段文字，以字意傳達創作觀念之先驗，當作對自己的實踐及審視，也成為她首次展覽的主題。

她表示，「人們都是膽怯的，他們躲藏在風俗和輿論的背後。從根本上，每個人都知道得很清楚：他是一個獨一無二的人，就只來這世上一次，也不會再有第二個如此奇特的偶然機會，能夠把那奇妙的各種各樣的混雜成分，組合而成一個像他現在那樣的單獨體。每一個人都知道這個道理，卻把這個道理隱藏起來，就像隱藏一樁虧心事。這是為什麼呢？就是因為害怕那些要求他循規蹈矩、把自己用習俗裹得嚴嚴實實的鄰人。到底是什麼迫使一個人害怕其鄰人、迫使他無論是思想還是行為都與群體保持協調一致，而不會感受到自身的喜悅？」

施蜜娜筆下的圖示仍可辨識出符號性，圖騰般的意味，卻不希望以語言分析自我。而是希望每個人對她的作品有著獨特且不同的詮釋，產生屬於個人的情感共鳴。

《就像隱藏一樁虧心事》施蜜娜2021畫展

開幕 | 2021.5.9（日） 15：00

展期 | 2021.5.6-（四）-5.30（日）