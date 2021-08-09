　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

從尼采文字發想畫展　施蜜娜《就像隱藏一樁虧心事》獲藝壇好評

▲施蜜娜畫展作品。（圖／忠正顧問提供）

▲施蜜娜畫展作品發想自尼采《教育家叔本華》的一段文字。（圖／忠正顧問提供）

生活中心／綜合報導

前民進黨主席施明德之女施蜜娜，去年畢業於紐約的帕森斯設計藝術學院，今起在將在台北帝門藝術中心舉辦人生第一次的畫展。帝門藝術中心總裁黃宗宏盛讚表示，「施蜜娜將空間為裝置，作品為一種敘事，有她加入藝壇，讓女力藝術家更見曙光，近年如草間彌生、六角采子、塩田千春、藝術女力成為藝術界的。」

藝文界大老許博允更對施蜜娜的作品，語重心長地一一剖析：「從她的作品中，我看見了一位未來的大師。」而對於女兒已是一位思想獨特的女性藝術家，施明德心中則是充滿期待和驕傲，他說「我終於可以説，我是施蜜娜的父親。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲施蜜娜畫展作品。（圖／忠正顧問提供）

▲作品名稱：刑場，2018，油彩 帆布106x212x3。（圖／忠正顧問提供）

施蜜娜從心智、意識洞察他與眾不同的生命歷程，以色彩、圖騰傳達情緒和感受，相互參照，她曾寫下，「我夢想畫畫，我夢想寫作，我夢想拍電影，我夢想…但是，主題是什麼？畫什麼？寫什麼？拍什麼？我知道，我，必須去挖掘。像考古學家一樣，發現歷史遺跡之前，要先做掘墓工人。這將是一條漫長的道路，而我已經知道我的第一步該怎麼走。」

▲施蜜娜畫展作品。（圖／忠正顧問提供）

▲作品名稱：劊子手，2020，油彩 帆布，120x110。（圖／忠正顧問提供）

施蜜娜擷取自尼采《教育家叔本華》的一段文字，以字意傳達創作觀念之先驗，當作對自己的實踐及審視，也成為她首次展覽的主題。

她表示，「人們都是膽怯的，他們躲藏在風俗和輿論的背後。從根本上，每個人都知道得很清楚：他是一個獨一無二的人，就只來這世上一次，也不會再有第二個如此奇特的偶然機會，能夠把那奇妙的各種各樣的混雜成分，組合而成一個像他現在那樣的單獨體。每一個人都知道這個道理，卻把這個道理隱藏起來，就像隱藏一樁虧心事。這是為什麼呢？就是因為害怕那些要求他循規蹈矩、把自己用習俗裹得嚴嚴實實的鄰人。到底是什麼迫使一個人害怕其鄰人、迫使他無論是思想還是行為都與群體保持協調一致，而不會感受到自身的喜悅？」

施蜜娜筆下的圖示仍可辨識出符號性，圖騰般的意味，卻不希望以語言分析自我。而是希望每個人對她的作品有著獨特且不同的詮釋，產生屬於個人的情感共鳴。

《就像隱藏一樁虧心事》施蜜娜2021畫展

開幕 | 2021.5.9（日） 15：00

展期 | 2021.5.6-（四）-5.30（日）

 

►打造明星透亮肌的秘密

ET快訊
王中平18歲校花女兒太正！　起底「余皓然25年前舊照」網驚：
影／戴資穎球后神技曝光！「50招獨特技巧」讓主播嗨爆
前女友闖婚禮嗲喊「我也要嫁你！」　元配霸氣點頭秒變3人行
小禎PO全家福慶88節「網友硬提丁柔安」　本尊回應了
全台最慘水庫！大雨猛炸「雨神獨漏它」　網傻眼：水都喝到哪去
南韓精靈王子「仙界顏值+胸猛大肌」　萬人吹捧爆紅！真實職業曝
梅西哭了！離開21年巴薩　整場記者會頻頻拭淚
威力彩飆13億！　這5生肖、4星座發大財機會高

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

郭台銘赴捷克打BNT！他曝「照片藏亮點」下方還畫線：竟沒有人發現

從尼采文字發想畫展　施蜜娜《就像隱藏一樁虧心事》獲藝壇好評

「消失的東奧開幕式」限定公開！他揭幕後隱情⋯網哀：心痛到不行

疫情趨緩！名醫「台灣人幹得好」　曝1情況坦言：就不是這局面了

開放內用敢去吃嗎？鄉民曝「buffet都訂到9月了」：生活還是得繼續

全台最慘水庫！大雨猛炸「雨神獨漏它」...網傻眼：水都喝到哪去了

德基水庫蓄水率突破80%！破今年單日紀錄　離滿水位不到10公尺

台中國中小學生延後8點20分到校？　市府：可找一校先試辦

父親節「五星級大餐外送延誤1小時」！民眾氣炸　飯店道歉急提補償

奪牌吃雞！潘政琮東奧奪銅　苗栗縣議長7鄉鎮狂發「6600份雞排」

強！5歲萌妹打桌球「超狂揮拍」　家人雇4教練苦練...動作超到位

颱風害行程多2小時毀掉伴手禮　旅客怒轟：高鐵只有這種Level

型男發福！用室內單槓找回身材　30天「訓練+減脂」心態更健康

烏龜壞壞發出「啊～啊」全錄下 2天1次！飼主笑：除了吃就是愛

說好12點！阿嬤忙吃飯沒來領手機　他「等到打烊」崩潰：不要再吃了

失智老翁騎152公里「台南→南投」車沒油改徒步...警察請小黃送回家

德國選手「金牌摔成31名」爆哭 馬術0分...馬匹耍賴不配合前進

周潔瓊再唱《PICK ME》哭了！　重回初心曝緊張樣…韓紅講評撂狠話

東京電車隨機砍10人還意圖縱火　犯稱：看到幸福的女性就想殺害

天氣好熱！三寶「樹蔭下等紅燈」　他繞邊超車再遇躲太陽阿伯突急煞

郭台銘赴捷克打BNT！他曝「照片藏亮點」下方還畫線：竟沒有人發現

從尼采文字發想畫展　施蜜娜《就像隱藏一樁虧心事》獲藝壇好評

「消失的東奧開幕式」限定公開！他揭幕後隱情⋯網哀：心痛到不行

疫情趨緩！名醫「台灣人幹得好」　曝1情況坦言：就不是這局面了

開放內用敢去吃嗎？鄉民曝「buffet都訂到9月了」：生活還是得繼續

全台最慘水庫！大雨猛炸「雨神獨漏它」...網傻眼：水都喝到哪去了

德基水庫蓄水率突破80%！破今年單日紀錄　離滿水位不到10公尺

台中國中小學生延後8點20分到校？　市府：可找一校先試辦

父親節「五星級大餐外送延誤1小時」！民眾氣炸　飯店道歉急提補償

奪牌吃雞！潘政琮東奧奪銅　苗栗縣議長7鄉鎮狂發「6600份雞排」

曾奪世界冠軍！台灣之光刺青師中風病逝　告別式現場白馬相伴

賓士C200發電機恐過熱短路　2014年至2018年出廠新車被迫召回

14歲全紅嬋奪金後首發文！30分鐘湧上萬條留言「成全民妹妹」

郭台銘赴捷克打BNT！他曝「照片藏亮點」下方還畫線：竟沒有人發現

婆婆一封手寫信止血　風暴燒3天…艾成道歉王瞳保婚姻

神之隊落敗統神找戰犯…冠緯RB直播互盤邏輯　最後上演世紀大和解

快訊／新店大樓鷹架作業工人12樓墜落！再跌3米深排水溝亡

陳雅譽／寵物出門戴鍊繩　避免毛孩暴衝受罰

馬英九今出庭「三中案」　羅智強：什麼樣的社會如此扭曲是非黑白

台灣成功守住Delta疫情　謝金河預測：第三季產業表現還會更好

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

生活熱門新聞

台防疫做超好！最新排名曝　打國產疫苗也可出國

莫德納、AZ都快見底　台大醫：別挑了！

「鬼月10大禁忌」曝光！晚上做1件事　好兄弟跟著你進屋

午後雷雨彈可能下到晚上　6縣市豪大雨

鬼月拜好兄弟大忌　8種水果千萬別端上桌

她驚喊「誤會李洋很小隻了」　對比圖衝擊網

命理師點名4大星座　鬼月恐破財

109萬人「免費領五倍券」　資格曝光

吃200年還有剩！奧運奪牌「豪送6噸白米」

全台最慘水庫！大雨猛炸「雨神獨漏它」...網傻眼

高職姐畢業「開檳榔攤」　收入曝光！OL超錯愕

台灣罐頭界霸主　眾人推3強對決

快訊／基隆20年老店將熄燈！網崩潰：250元吃到飽耶

7月鬼門開！5生肖下半年財運直衝天際

更多熱門

相關新聞

施明德反對台灣標準放行疫苗　民進黨團回擊

施明德反對台灣標準放行疫苗　民進黨團回擊

前民進黨主席施明德24日晚間在臉書發文，表示反對政府以「台灣安全標準」放行國產疫苗。對此，民進黨立委鄭運鵬25日表示，施明德有非常大的誤會，這是完全錯誤的認知，希望這些被謠言、負面研所影響的說法，都可以到此為止。

施明德不准蔡政府依台灣安全標準放行

施明德不准蔡政府依台灣安全標準放行

政府關切疫情「異聲」如警總隊　施明德盼「新民進黨人」謙虛傾聽

政府關切疫情「異聲」如警總隊　施明德盼「新民進黨人」謙虛傾聽

遭影射豪賭施明德求償　黃雍利二審賠50萬

遭影射豪賭施明德求償　黃雍利二審賠50萬

「樂齡彩繪人生」展水彩畫　新北聯醫30日登場

「樂齡彩繪人生」展水彩畫　新北聯醫30日登場

關鍵字：

施蜜娜畫展尼采教育家叔本華施明德

讀者迴響

熱門新聞

比織毛衣更圈粉跳水王子愛情故事

日女掌旗官超狂　96秒打爆中國選手摘金

鳳梨罕放閃DJ女友「不藏了」！

巴西男足奧奪金！領獎將陸贊助服綁腰上

穿雨衣騎車「裡面必濕」！女子崩潰求助

「福原愛閨蜜」送桌球冠亞軍每人一房

醒來就奪金！伊朗空手道選手「屎臉」站上領獎台

台防疫做超好！最新排名曝　打國產疫苗也可出國

瘦子點名吳亦凡開罵！批誤人子弟

巴黎奧運刪減項目　衝擊台奪牌希望

小禎慶祝父親節！「網友硬提丁柔安」她無奈回應

5生肖、4星座發大財機率高！威力彩今飆13億　最旺方位、時辰在這邊

童玩滑水道噴飛！從17層樓墜下屍首分離

即／國一彰化段翻車事故！駕駛竟「全裸」鑽出車外

取餐沒給小費！外送員爆氣：我竹聯幫的

更多

最夯影音

更多
強！5歲萌妹打桌球「超狂揮拍」　家人雇4教練苦練...動作超到位

強！5歲萌妹打桌球「超狂揮拍」　家人雇4教練苦練...動作超到位
颱風害行程多2小時毀掉伴手禮　旅客怒轟：高鐵只有這種Level

颱風害行程多2小時毀掉伴手禮　旅客怒轟：高鐵只有這種Level

型男發福！用室內單槓找回身材　30天「訓練+減脂」心態更健康

型男發福！用室內單槓找回身材　30天「訓練+減脂」心態更健康

烏龜壞壞發出「啊～啊」全錄下 2天1次！飼主笑：除了吃就是愛

烏龜壞壞發出「啊～啊」全錄下 2天1次！飼主笑：除了吃就是愛

說好12點！阿嬤忙吃飯沒來領手機　他「等到打烊」崩潰：不要再吃了

說好12點！阿嬤忙吃飯沒來領手機　他「等到打烊」崩潰：不要再吃了

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面