「在台灣遲遲等不到疫苗」　何庭歡美國留學打BNT揭576字心聲

▲何庭歡前往美國留學，出發前還在桃園機場巧遇回國的空手道奧運代表團。（圖／翻攝自Facebook／何庭歡，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

有最美發言人之稱的前主播何庭歡8日晚間在臉書PO出一篇576字的文章表示，要前往美國留學，「疫情期間出國，說真的我也是滿擔心，尤其是在台灣遲遲等不到疫苗可以施打」，所以在不混打的情形下，她決定到美國之後再接種輝瑞疫苗（BNT）。

何庭歡過去曾擔任韓國瑜競選總統時的媒體發言人，已卸下選戰職務的她，8日在臉書PO文分享夢想，她坦言，以前曾到美國留學，卻因為家庭因素中斷，沒想到多年之後再次獲得留學機會，雖然準備申請的時間匆促，但很高興可以圓夢，「出國留學是我的夢想，也是一段未完成的旅程。」

▲何庭歡外型亮眼，有最美發言人之稱。

除了希望能夠順利完成學業，何庭歡也在文中提到疫苗議題，她表示，「疫情期間出國，說真的我也是滿擔心，尤其是在台灣遲遲等不到疫苗可以施打」，加上美國方面規定入學前要完成疫苗施打，所以在不混打的情形下，她決定到美國之後再接種輝瑞疫苗，「也希望在台灣還沒接種疫苗的朋友，排到你就去打，盡快提升疫苗接種率，讓台灣可以早日恢復正常，期待國際恢復正常互動往來的一天。」

最後，何庭歡說，由於班機時間剛好遇到空手道奧運代表團回國，就在機場「另類接機」，當下真的十分開心也很感動，「很久沒出國，這次看到不少旅客有備而來，除了基本的口罩、防護面罩之外，我也準備了連身式防護衣。一上飛機我就準備好好休息，希望一覺到美國，展開我的新生活。」

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