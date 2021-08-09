AZ、莫德納混打陳時中曝3原則　3.3萬劑先給第一線醫護

記者黃翊婷／綜合報導

我國自購9.96萬劑莫德納疫苗，8日下午運抵桃園機場。中央流行指揮中心宣布開放專責醫護人員混打AZ、莫德納，至於是否將邊境第一線防疫人員也納入名單，指揮官陳時中透露考量3大原則，分別為疫苗進貨量、整體社會公平性以及防疫需要。

▲我國自購的9.96萬劑莫德納疫苗到貨。（圖／蘇貞昌臉書）

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由於這批自購莫德納疫苗僅9.96萬劑，陳時中8日在記者會上坦言，要看看哪裡能發揮效果再做分配，會先撥3.3萬劑給第一線醫護混打，但還沒有開放到其他族群，主要是因為後續疫苗到貨量無法充分掌握，如果可以掌握，擴大接種就會即時辦理。

有記者提問，專家建議混打對象除了專責醫護人員外，邊境第一線防疫人員也應該納入第一批混打對象，指揮中心是否有相關規劃。

對此，陳時中回答，規劃方向仍以一到三類為先行辦理的對象，要看疫苗的分配情形才能夠決定，現在是讓會接觸到的人員先混打，其他則要逐步進行規劃，主要考量有3大原則，分別為疫苗進貨量、整體社會公平性以及防疫需求。

▲陳時中透露混打疫苗分配的3大原則。（圖／指揮中心提供）

至於國內目前還有多少疫苗，陳時中表示，第四輪接種完成後，國內剩餘AZ疫苗約30多萬劑；莫德納疫苗則還有63.78萬劑，其中第五輪原先對象43.9萬，追加對象5.7萬人，提供混打3.3萬，預期這些對象完成接種後，國內庫存將剩下10.8萬劑。

另外，依據指揮中心公布資料顯示，截至8日下午1時止，共有396萬8843人登記莫德納。陳時中表示，目前莫德納疫苗已使用350多萬劑，若以現在的購買量進行分配，就算精細使用可以增加1％的量，大概只有420萬人能夠打到雙劑莫德納，「未來能提供的真的不多了。」

▼台灣疫苗總到貨量達到957.02萬劑。（圖／ETtoday）