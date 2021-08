曾酸台灣自滿爆疫情！流行病學家看「防疫成果」讚：他們沒放棄過

▲台灣防疫成效明顯,逐漸將確診數字降低。(示意圖/記者李毓康攝)



澳洲西澳大學的流行病學家Zoë Hyde於7日在推特上大讚台灣在5月疫情爆發後,將確診數量控制到個位數,「他們從未放棄零確診的目標。今天,這個國家只有10例確診」。但有網友發現,Zoë Hyde曾在5月發文酸台灣過於自滿,讓航空業人員的隔離期縮短導致疫情爆發。

Zoë Hyde在推特PO出台灣的確診數量圖,顯示5、6月的高峰期,確診人數突破500人,但數量快速下降,直到7日只有10人確診,讓她大讚「幾個月前,台灣面臨 COVID-19的大規模爆發。但他們從未放棄過零確診的目標」,「今天,該國僅報告了10例本地病例。」

有網友表示,「台灣幹得好!但重要的是這不是Delta變種病毒」。對此,Zoë Hyde也說,「沒錯,(在台灣流行的)是alpha變種病毒,但台灣是世界上人口最稠密的國家之一,所以這仍然是一個非常了不起的成就。所以只要我們願意嘗試,很多事都是可能的。」

但有網友也發現,Zoë Hyde曾在5月30日發文說,「台灣曾是防疫成功的案例,如今卻面臨大規模的社區傳染」,「不幸的是,這國家太自滿,讓空公司機組人員的隔離期縮短,也停止積極地進行新冠病毒的篩檢,因為他們認為自己是安全的」。

Once a success story, Taiwan is now facing substantial community transmission.



