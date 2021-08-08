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曾酸台灣自滿爆疫情！流行病學家看「防疫成果」讚：他們沒放棄過

▲▼我國自7月27日起調降國內疫情至二級警戒，但為防範Delta變異株持續傳播，邊境管制措施將持續進行,防疫,口罩,交通,旅客,桃園機場,桃機,出國,航空業,航班,武漢肺炎,新冠肺炎,出境,入境,出入境,防護衣,境外移入,鎖國,檢疫,入境普篩,採檢動線,快篩,篩檢,陰性證明,旅遊泡泡。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣防疫成效明顯，逐漸將確診數字降低。（示意圖／記者李毓康攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

澳洲西澳大學的流行病學家Zoë Hyde於7日在推特上大讚台灣在5月疫情爆發後，將確診數量控制到個位數，「他們從未放棄零確診的目標。今天，這個國家只有10例確診」。但有網友發現，Zoë Hyde曾在5月發文酸台灣過於自滿，讓航空業人員的隔離期縮短導致疫情爆發。

Zoë Hyde在推特PO出台灣的確診數量圖，顯示5、6月的高峰期，確診人數突破500人，但數量快速下降，直到7日只有10人確診，讓她大讚「幾個月前，台灣面臨 COVID-19的大規模爆發。但他們從未放棄過零確診的目標」，「今天，該國僅報告了10例本地病例。」

有網友表示，「台灣幹得好！但重要的是這不是Delta變種病毒」。對此，Zoë Hyde也說，「沒錯，（在台灣流行的）是alpha變種病毒，但台灣是世界上人口最稠密的國家之一，所以這仍然是一個非常了不起的成就。所以只要我們願意嘗試，很多事都是可能的。」

但有網友也發現，Zoë Hyde曾在5月30日發文說，「台灣曾是防疫成功的案例，如今卻面臨大規模的社區傳染」，「不幸的是，這國家太自滿，讓空公司機組人員的隔離期縮短，也停止積極地進行新冠病毒的篩檢，因為他們認為自己是安全的」。

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