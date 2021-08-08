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疫情降二級維安不調降　金山警「擴大臨檢」治安不鬆懈

▲疫情降二級維安不調降 金山警分局「擴大臨檢」治安不鬆懈。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲疫情降二級維安不調降！金山警「擴大臨檢」治安不鬆懈。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

中央流行疫情指揮中心於7月27日降至二級警戒以來，雙北市有條件開放餐廳內用後，即將面臨父親節民眾出遊聚餐的嚴峻考驗，為避免鬆懈防疫造成破口，新北市政府警察局於父親節前夕，7日規劃擴大臨檢，要求所屬機關針對轄區治安要點及特性妥適規劃勤務。

金山警分局呼籲，民眾經過近3個月的警戒後，雖然在大家的努力下疫情有所趨緩，也都想藉機和家人團聚出遊共享天倫，但疫情只是緩和並未消失；分局針對轄區治安熱點加強臨檢措施，對尚未獲准營業的八大及特種行業，也會再次巡視徹底阻絕疫情再起，同時也將澈查企圖利用郊區地處偏遠，藉機群聚聚賭、開轟趴或吸毒的不法份子，淨化轄區治安。

▲疫情降二級維安不調降 金山警分局「擴大臨檢」治安不鬆懈。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲金山警分局針對轄區治安熱點加強臨檢措施。

金山警分局長趙家輝表示，對轄內不法之徒勸戒，勿保有僥倖心態，警方對於遏阻犯罪絕不手軟，以確保為治安以及居民安全把關，同時呼籲民眾若發現可疑人事物，務必請立即與警方聯繫加強查緝，共同為社會治安盡一份心力。

另外，目前盧碧颱風雖已逐漸地台灣，但仍不能排除外圍的影響，在此呼籲遊客應注意天氣動態，避免接近海邊或山區易發生土石流之地點，縱然颱風過境，也應提防致災級豪雨對北海岸的影響，出遊固然歡樂，仍是平安回家最好。

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