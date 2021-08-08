繼莫拉克後12年來超大豪雨　高雄六龜單日總雨量狂飆1301mm

▲受到熱帶性低氣壓影響，高雄市山區災情不斷傳出。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

受到熱帶性低氣壓影響，高雄市山區連日出現致災性降雨。水利局統計，自氣象局7日上午4點20分發布超大豪雨警特報起，六龜區累計總降雨量達1301.5毫米，是繼2009年莫拉克颱風以來最大降雨事件；另水保局也針對土石流潛勢溪流發布紅色警戒2050次。

▲▼「明霸克路橋」7日遭湍急河流沖斷 。（圖／ 翻攝記者爆料網）

水利局表示，高雄今日降雨主要集中在山區及靠山地區，統計5日0時至8日9時止，氣象局於7日上午4時20分針對高雄市發布超大豪雨警特報，總累計降雨量發生在六龜區達1301.5毫米，最大時雨量發生在茂林區為110毫米。

水利局指出，這次超大豪雨是繼2009年莫拉克颱風以來，高雄遭逢最大降雨事件，有94條土石流潛勢溪流達紅色警戒。自7月31至8月8日6時30分為止，行政院農業委員會水土保持局針對高雄市111條土石流潛勢溪流，總共發布43報，土石流潛勢溪流紅色警戒共發了2050次，總計撤離2370人。

▲高雄市水利局統計7月31日至8月7日雨量。（圖／高雄市政府）

水利局也統計，自7月31日至8月7日，高雄市山區累計雨量已超過高雄年平均雨量1968毫米。其中桃源區累計雨量居冠，高達2202毫米，其次是六龜區，達2039毫米；另平地累積雨量也超過840毫米以上。

▲▼空勤總隊出動黑鷹直升機載運民生物資至桃源區。（圖／記者許宥孺翻攝）

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