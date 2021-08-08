中南部淹水「疫苗接種受影響」　陳時中：已預約的AZ會保留

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中南部多個縣市疫苗接種受連日豪大雨影響停擺，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前疫苗已經配發到各縣市，如果是第四輪接種民眾受影響，已預約的AZ疫苗會保留，就算延到第五輪接種，也不會改打莫德納。

國內第四輪提供AZ疫苗給38歲以上民眾接種，已經在昨天接種完畢；而第五輪提供莫德納疫苗，適用對象包含65歲以上長者與55歲以上第九類優先對象，符合資格者共5萬6439人，今天中午截止預約累計有4萬958人完成，佔符合資格人數81.35％。

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陳時中表示，截至在第四輪接種完成後，國內剩餘AZ疫苗約30多萬劑，但還要看近期風災影響；至於莫德納疫苗還有63.78萬劑，其中第五輪原先對象43.9萬，追加對象5.7萬人，提供混打3.3萬，預期這些對象完成接種後國內庫存剩下10.8萬劑。而今日到貨的9.96萬劑，因為數量少，還要評估需求後再進行分配。

依據指揮中心公布資料，截至今日下午1時止，共有396萬8843人登記莫德納。陳時中表示，目前莫德納疫苗已使用了350多萬劑，若以現在購買量進行分配，就算精細使用可以增加1%的量，大概只有420萬人能夠打到雙劑莫德納，「未來能提供的真的不多了。」