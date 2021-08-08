莫德納再添10萬劑！　陳時中坦言「分配未定案」：量真的不多

記者嚴云岑／台北報導

第五輪莫德納接種預計8/11~8/17展開施打，根據指揮中心統計，目前國內莫德納存量還有67.3萬劑，若完成第五輪與一線人員混打，估計國內剩餘莫德納疫苗僅10.8萬劑。不過，今（8）日晚又有9.96萬劑莫德納到貨，累積庫存增至20萬劑，指揮官陳時中表示，這批到貨的確不多，會看怎麼分配比較好，目前還沒有定案。

國內第四輪提供AZ疫苗給38歲以上民眾接種，6日已接種完畢；而第五輪提供莫德納疫苗，適用對象包含65歲以上長者與55歲以上第九類優先對象。

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指揮中心評估疫苗剩餘數量，加開第九類53~54歲對象進行預約，評估約5.7萬人，預約從7日下午4點開放到9日中午12時為止，而第五輪預約完成者都會在8/11~8/17陸續施打。

指揮中心統計，截至在第四輪接種完成後，國內剩餘AZ疫苗約41萬劑；至於莫德納疫苗還有63.78萬劑，其中第五輪原先對象43.9萬，追加對象5.7萬人，提供混打3.3萬，預期這些對象完成接種後國內庫存剩下10.8萬劑。

第六輪疫苗會接種國產高端疫苗，預估8月下旬可以打得到；目前最新意願登記至7日下午5點為止，全國意願登記完成總人數為1208萬5,319人，其中登記高端疫苗總計101萬9,143人，而單選高端、非高端不打的民眾有17萬7,510人，佔比1.47%。