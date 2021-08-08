Delta狂爆「偷補習」被踹門臨檢　「老師當場押走」學生全傻眼

記者蔡紹堅／綜合報導

Delta變種病毒疫情肆虐中國大陸，各地都嚴格禁止聚集活動，但安徽省含山縣一間補習班卻還在偷偷上課，被當地執法人員「踹門」臨檢，老師也當場遭押走。執法畫面曝光後，立即在網路上引起大量討論，雖然官方解釋是由於補習班拒絕開門才會踹門，但許多網友還是認為執法過程太粗暴。

從畫面中可以發現，執法人員當時已經進入了補習班，走到一間名為「耶魯大學」的教室前，用力一腳把門給踹開。踹開門之後，執法人員一把掐住了老師的脖子，將老師押到隔壁的空教室，開始大聲質問「誰讓你在這補課的」，留下原先教室內嚇得目瞪口呆的學生。

▼補習班老師被掐脖押出教室。（圖／翻攝微博）



畫面很快在網路上引起大量討論，許多網友都批評過程太過粗暴，「那麼多學生在場，不應該用踹門的方式，更不應該掐脖子把老師押走。」「就算是違法，老師完全沒有反抗，不應該掐脖子吧？」「就只是違法補習，怎麼能搞得像是抓殺人犯！」

對此，含山縣疫情防控指揮部解釋，經過初步調查，該補習機構為「含山青聰教育諮詢有限公司」，負責人為畫面中被押老師的妻子，公司無辦學許可證，屬於違法經營，且涉嫌招生虛假宣傳，「為牟取利益，該機構在疫情防控期間於密閉空間集聚學生補課，無任何防護措施，且在8月5日上午被社區責令關停、本人也承諾關閉後，出爾反爾，下午又繼續開班，嚴重違反疫情防控相關禁令。」

▼看著老師被押走，學生全部傻眼。（圖／翻攝微博）



含山縣疫情防控指揮部指出，被押老師既非在職教師、也無教師資格證，相關部門已對該機構及有關人員違法違規行為已立案調查。

含山縣疫情防控指揮部提到，在現場處置中，社區李姓工作人員面對老師「抗拒檢查、拒不開門」的行為，不冷靜、不理智，處理方式簡單、粗暴，針對上述行為，給予李姓人員誡勉談話處理。

含山縣疫情防控指揮部強調，下一步將嚴格執行疫情防控相關規定，認真汲取經驗教訓，規範各項工作行為，「歡迎廣大網友監督。」