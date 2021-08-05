補教業先打疫苗！他不滿「民間商業活動」憑什麼　家長苦嘆很重要

▲補教業者跟高中教職人員一樣可優先打疫苗。（圖／記者黃克翔攝）



記者黃可昀／綜合報導

有網友聽補習班工作的朋友透露，最近台北市補教業人員能優先施打疫苗，市府準備要造冊統計人數，令他相當不解，他認為補教業「講白了就民間教育業者的商業活動」，為何能被列入優先施打的名單中？

疫苗施打優先順位中，第7類是「維持國家安全及社會機能正常運作者」，包括高中職以下學校教職員工與校內工作人員，估計補教業者也列入其中。原PO在PTT表示，高齡、孕婦屬於高風險族群，一線醫護還有維持國家運作的人員能夠優先施打合情合理，不過「補教業優先施打疫苗的理由是什麼？」

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原PO認為，學校老師或行政人員開學後，要回學校面對大量學生，接觸的人多所以染疫風險也提升，確實該優先施打疫苗，但補教業既不是重症高風險族群，「也不是什麼維持國家運作的必要人員，更不用說跟校園生活扯不上關係」，他覺得補教業就是一般商業活動，為何還能先打到疫苗？

▲有網友猜測，因為學生短時間無法全部施打，所以先給老師打。（圖／資料照）



多數網友不反對補教業先打疫苗，因為很多家長是把孩子送安親班，確實有優先施打的必要，「學生這麼雜，各校都有混在一起」、「原本應該是學生不能打，所以把環境中能打的打一打」、「因為會接觸到很多學生跟家長啦，補教業一天會接觸到的人數相當可觀喔」、「補習班的重要性不輸學校耶！不然放學小孩誰顧？」

不過許多上班族仍哀怨地說，「補教又不是官方體系，接觸人多？上班族通勤就不多嗎」、「照這邏輯麥當勞員工應該要優先施打才對」、「銀行業每天都像在群聚也沒得打」、「真的要扯理由誰會不需要疫苗」。