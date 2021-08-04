到底誰才是史上最衰一屆考生？補教名師呂捷揪網紅為考生提神改運

▲不用出門也能拜神，咖啡廣場為考生線上神助攻。

圖、文／咖啡廣場提供

因疫情影響而延期多次的大學指考終於落幕，許多指考生稱自己為史上最慘一屆考生，不但畢業典禮取消，就連同畢業旅行、指考都延期，損失大好暑假時光。但下一批學測考生受到的影響也不惶多讓，除了喪失在大考前的最後一個暑假，與同學相聚出遊的機會外，在假期就開始準備考試的同學們，更是因疫情無法出門上課，二屆考生受影響的層面不同，卻都遭受許多不便。咖啡廣場為體恤今年遭受無妄之災的考生們，特別召集各界一同神助攻考生。

神助攻考生，不分指考、學測都有拜有保佑

向來以實際行動支持學生的咖啡廣場，為了幫受疫情影響的考生們獲得神明祝福，特別與松山奉天宮合作，推出線上抽考運籤網站，幫助在家備考的考生能夠於考前抽籤，並祈求神明保佑。除了抽籤外，也針對考生的需求，推出文昌帝君加持過的限量版咖啡廣場，解決考生精神上、心靈上的困難，也造成一波搶購潮。不只聽天命，為助考生盡人事，咖啡廣場也找了考生備考期的各個幫手，一起神助攻接下來的學測生。

號召考試必備補習班、補教名師、讀書網紅與部落客，接續神助攻考生

許多考生在備考時，補習班也是一大幫手，揚才補習班、陳逸數學、百瀚智能教育等補習班也一同響應號召，提供學生們文昌加持過的咖啡廣場，供考生做為備考提神物資，甚至還於視訊授課鏡頭背景掛上對聯，幫辛苦的考生打氣。

▲揚才補習班、陳逸數學、百瀚智能教育響應號召，為考生加油打氣。



除了補習班，咖啡廣場也邀請了補教名師呂捷，分享在教學界鑽研數年的備考心法，希望能在這個非常時期幫助到考生，讓辛苦的考生能有正向的學習心態。除了備考的心法秘訣外，部落客凡鳥手札、網紅Sherlock也藉與補習班的合作，一同分享數學、英文的讀書技巧，實際讓考生能於備考期間應用，達到神助攻的目的。

▲補教名師呂捷分享從業多年來的備考心法，提供考生神助攻。

宅家備考必備物資咖啡廣場，全方位神助攻考生

咖啡廣場不僅號召全方位的神助供應援考生，對於辛苦在家讀書的考生，讀累的空檔有著提神的咖啡廣場，更能提高在家讀書的效率。即日起到8/10，可以把握時機在便利商店優惠期間囤貨，讓咖啡廣場一起陪你上大學！

超商相關考生優惠期間（詳細時間請以超商公布時間為準）：

全家：7/14～8/10

萊爾富：7/14～8/10

各路應援神助攻：

揚才補習班：https://www.facebook.com/244welldone/posts/2096148620553332

陳逸數學：https://www.facebook.com/x1math/posts/4179937565446726

百瀚智能教育：https://www.facebook.com/paihanxpaihan/posts/1312799605788636

呂捷：https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1699230736933904&id=277698259087166

凡鳥手札：https://www.instagram.com/p/CSEsGZFpmFb/

Sherlock：https://www.instagram.com/p/CSEGrlFp0wc/