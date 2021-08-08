蔣萬安父親節挑戰「奶爸鐵人三項」　換尿布、餵奶、哄睡覺難不倒

▲蔣萬安推出「2021奶爸奧運，換我上場」影片，以動態呈現換尿布、餵奶、哄睡覺等「奶爸鐵人三項」。（圖／蔣萬安辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

今天是父親節，同時也是東京奧運閉幕式，國民黨立委蔣萬安推出「2021奶爸奧運，換我上場」影片，以動態呈現換尿布、餵奶、哄睡覺等「奶爸鐵人三項」，以及新科二寶爸不可缺少的「曬baby」動作，邀請大家一同為所有的金牌奶爸喝采，也祝福爸爸們父親節快樂。

今年的父親節，適逢2020年東京奧運閉幕式，剛晉升為二寶爸的蔣萬安，特地在臉書推出「2021奶爸奧運，換我上場」影片，以4個自製的創意圖標為題，動態呈現換尿布、餵奶、哄睡覺等「奶爸鐵人三項」，以及新科二寶爸不可缺少的「曬baby」動作。

蔣萬安表示，今年的父親節很特別，懷中有了愛笑的二寶，也再度捲起袖子當起「全能奶爸」，無論是換尿布、餵奶或哄睡覺 ，隔了這麼多年，動作略顯生疏但已漸入佳境，而「曬baby」也是不能遺漏的技能之一。

由於今年父親節遇上東京奧運閉幕日，蔣萬安的影片特別重現奧運開幕式中，受到廣大注意及討論的動態圖標展演，以自製創意圖標為題，拍攝換尿布、餵奶、哄睡覺、曬小孩等「奶爸必備功夫」。

蔣萬安指出，兩個禮拜以來，看著選手們在奧運賽場努力拚博，讓世界看見台灣；而對爸爸們來說，每天也是站在人生的賽道上，為一家大小的幸福全力衝刺，有時只要看著孩子天真的笑容，再累也都值得。

蔣萬安說，面對疫情挑戰，爸爸們在外打拚也變得更不容易，「今天就讓我們為所有的金牌老爸們喝采，祝爸爸們父親節快樂」，他也在影片尾聲「獻聲」，邀請大家一同為所有的金牌奶爸喝采，祝福爸爸們父親節快樂。