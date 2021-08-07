慎防豪雨！新北水門周邊紅黃線開放停車　路邊停車格暫停收費

▲因應熱帶低壓帶來豪雨，新北市開放水門周邊停車。（圖／新北市府提拱）



記者蔡文鈴／新北報導

熱帶性低氣壓（原盧碧颱風）外圍環流帶來豐沛雨量，氣象局預估西半部降雨仍會持續，中部以北入夜後雨勢緩和，南部則到明日上午都還是有大雨。對此，新北市新北市高灘地進行預防性疏散，自8月7日上午12時起開放水門周邊部分道路（不含高灘地園區道路及堤內外越堤道）紅黃線停車，路邊停車格暫停收費。

新北市長侯友宜上午表示，盧碧帶來豪大雨對南部帶來很大的一個災害，北部一直在備戰當中，不但以強化三級來面對盧碧颱風帶來的雨量，並提醒民眾，雖然現在沒有災情，但是仍然要謹慎地面對，還有帶來的雨量，還是全力的迎戰。

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交通局提醒永和區環河東、西路靠堤防側，用路人於停放車輛後請靠堤防側行走，至行人穿越道才可通過道路，並請駕駛人減速慢行，注意行人安全。

交通局表示，建議車主停放車輛時務必留下聯絡電話以利聯繫，上述路段禁止併排停車，避免妨礙救災車輛通行，確保公共安全維護；如路口、公車站、消防栓、消防通道、高灘地園區道路及堤內外越堤道、隧道、橋梁、圓環、機慢車左轉專用道、人行道、行人穿越道、車行地下道、高架道路及顯有妨礙他人、車通行處所均禁止停車。

新北市政府再次呼籲，考量人車安全，請勿進入新店溪、大漢溪、二重疏洪道及淡水河側等河濱公園內，以免發生危險。

水門周邊部分紅黃線開放停車路段：

新店區：寶元路1段（寶慶街-寶元路2段1巷）、忠孝大鵬堤外便道（環河路-鳴遠橋）

中和區／板橋區：光環路1、2段（板橋區環河西路-中和區環河西路）、環河西路（光環路-福祥路）

永和區：環河東路（光復街至環河東路4段底）、仁愛路（保生路-永和路2段）、永平路（環河西路2段-中山路1段）、保生路（環河西路2段-中山路2段，中山路至仁愛路間路段雙號側除外）、永貞路（仁愛路-中山路1段）、保安路（環河西路1段-保生路）、環河西路（光復街-中山路1段352巷）、文化路（永和路2段-環河西路）、永利路（永貞路-林森路、永元路-永亨路）、永亨路（永貞路-成功路1段106巷）、國中路、民權路（得和路-更生街）、民生路（得和路-民生路46巷）、環河西路（縣民大道-中和區光環路）

三重區：環河北路、環河南路（蘆洲區復興路-成功路中興橋下）、疏洪東路1、2段（成功路（中興橋下）- 五股區交界）、疏洪西路（新莊區化成路-重新橋下重新路段）、環漢路1段（重新橋下重新路段- 中興南街）、捷運路

蘆洲區：環堤大道（永安大橋-復興路）、五股區/新莊區五工一路（五權路-化成路）、疏洪東路3段（三重區交界-4號越堤道）

中和區／永和區：新北環快（環河東路4段至秀朗橋段）