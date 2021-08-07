加拿大足球首摘金！「國腳隊長」破世界紀錄：成史上進球最多球員

▲加拿大女子足球隊隊長辛克萊爾（Christine Sinclair）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者高琳景／綜合報導

加拿大女子足球隊隊長克里斯汀．辛克萊爾（Christine Sinclair）在今年東奧賽事中，帶領全隊擊敗瑞典，為加拿大奪得第一面足球金牌，同時也踢出生涯第184和185顆球，成為史上進球最多的足球員。

綜合外媒報導，38歲的辛克萊爾為加拿大出賽長達21年之久，在2012和2016的奧運賽事中，都和金牌擦身而過，僅獲得銅牌的佳績。直到今年，在東奧中擊敗瑞典，為加拿大首次在足球項目中奪金。

被譽為「國家足球隊靈魂人物」的辛克萊爾，在2011年對戰德國的世界盃期間，為加拿大貢獻本屆唯一的入球；而2012年倫敦奧運中，她一共踢進6球奪得「金靴獎」，同時也打破奧運女足的個人入球紀錄。

出生於足球世家的辛克萊爾，父親是一名業餘足球員，而另外2名舅舅也都曾是職業足球員。值得一提的是，她在今年東奧兩場小組賽上，踢出生涯第184和185顆球，打破了美國國腳阿比．瓦姆巴赫（Abby Wambach）的世界紀錄，成為史上為國家隊進球最多的球員。

據了解，辛克萊爾從小就展現出驚人的足球天賦，4歲時就已經為U-7足球隊上陣，也曾參加過籃球和棒球運動。因為偶像是大聯盟藍鳥前球星阿洛馬（Roberto Alomar）的關係，辛克萊爾特別選了和偶像一樣的背號「12」來當作球衣號碼。