莊智淵改名了！他「1舉動」嚇歪狂發文求救　網笑爆：滿可愛的

記者邱晟軒／綜合報導

五度征戰奧運的台灣「桌球教父」莊智淵今年帶領中華隊桌球男團，進軍東奧，雖未拿下獎牌，但奮戰最後一刻的精神，仍獲得大批民眾激賞。不過，莊智淵的官方小編今（7日）下午卻闖禍了，把莊智淵在IG上的姓名打成「莊筑羽」，事後連發貼文求救，笑壞許多網友。

為我國勇奪東奧桌球混雙銅牌的林昀儒、鄭怡靜，以及「桌球教父」莊智淵等桌球代表隊，昨（6日）在大家的熱烈期待和掌聲中回國。

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▲桌球教父莊智淵被迫改名。（圖／翻攝chuangchihyuan_tabletennis）

不過，莊智淵的官方社群小編今日下午卻把莊智淵在IG上的姓名手誤打成「莊筑羽」。事後該小編嚇壞連發多則限時動態及貼文表示，「小編又失誤啦！快被這拳ㄇㄠ下去，有人知道怎麼立即改回名字嗎？上面顯示要等30天！」

對此，許多網友紛紛笑壞回應，「這什麼熱血、純真、感動、夢幻又讓人噴鼻血的劇情！」該貼文也引起許多網友留言，「筑羽蠻可愛的」、「生個女兒就叫筑羽吧」、「小編是不是宿醉」、「以為是假帳號看了好久，想說為何不是智淵國手本人的名字」、「小編在看104了嗎？」、「只能先在自介裡面聲明一下吧」。

▼桌球教父莊智淵被迫改名。（圖／翻攝chuangchihyuan_tabletennis）