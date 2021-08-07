3.3萬醫護下周開放混打！基層醫質疑「稍嫌晚」　陳時中公布考量

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行指揮中心指揮官陳時中表示，昨日共有26萬7008人接種疫苗，整體疫苗涵蓋率達到36.88%，劑次人口比來到38.98%。另外，指揮中心也宣布下週起開放專責醫療院所第一線醫護混打疫苗，卻有基層醫師反應，大部分醫護都打完兩劑AZ，現在開放是否晚了一點？指揮官陳時中公布考量。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示「混打可行」，將開放第一劑打AZ者混打mRNA疫苗，莫德納以及BNT都可行，會優先讓第一線醫護人員先接種。

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今（7）日記者會上，指揮中心近一步公布接種對象，將開放專責醫療院所第一線醫護人員接種，符合資格人數約3萬3000人，因為解凍需要時間，下週依未接種人數需求，撥配疫苗到各專責醫院，並請個專責醫院配合相關接種作業。

被問及基層醫師認為指揮中心開放混打時間稍晚，陳時中表示，疫苗接種政策都是滾動式檢討，專家會議不久前才同意混打，莫德納也有很多人等打第一劑，可說是供不應求，現在雖然疫情趨緩，但專責醫療院所仍需執行相關採檢，因此才會撥出3萬3000劑優先開放混打，幫其增加保護力。

陳時中補充，未來還是希望大家都打得到最好，但這是供貨量的問題，「我們已經盡力了。」