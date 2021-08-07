快訊／增6例本土「新北市4例最多」　各縣市分佈曝光！

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(7)日公布國內新增10例COVID-19確定病例，分別為6例本土及4例境外移入；另確診個案中新增12例死亡。個案分布以新北市4例為最多，其次為臺北市、桃園市各1例；其中4例為已知感染源、2例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

▲流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中（圖／指揮中心提供）

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指揮中心表示，今日新增之6例本土病例(其中4例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為1例男性、5例女性，年齡介於20多歲至80多歲，發病日介於今(2021)年7月27日至8月5日。個案分布以新北市4例為最多，其次為臺北市、桃園市各1例；其中4例為已知感染源、2例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心說明，今日新增12例死亡個案，為7例男性、5例女性，發病日介5月24日至6月22日，確診日介於5月26日至6月24日，死亡日介於7月22日至7月30日；詳如新聞稿附件1。

▲今日新增個案。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月5日累計公布14,554位確診個案中，已有13,053人解除隔離，解隔離人數達確診人數89.7%。

指揮中心說明，今日新增4例境外移入個案，為2名男性、2名女性，年齡介於30多歲至40多歲，分別自美國(案15878)、柬埔寨(案15879)、中國(案15881)、西班牙(案15883)入境，入境日介於8月4日至8月5日，在臺期間均無症狀，相關接觸者匡列中。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,191,907例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,174,487例排除)，其中15,775例確診，分別為1,287例境外移入(原公布之本土個案15105，疫調後改判境外移入)，14,435本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計108例移除為空號。2020年起累計806例COVID-19死亡病例，其中798例本土，個案居住縣市分布為新北市397例、臺北市307例、基隆市28例、桃園市24例、彰化縣14例、新竹縣11例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。