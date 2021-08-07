高鐵「苗栗=台中」停駛　巴士接駁兩段式乘車

▲為運行安全，高鐵已在中午宣布苗栗、台中路段雙向暫停。（圖／翻攝台灣高鐵官網）



記者陳凱力／苗栗報導

高鐵苗栗路段今(7)日上午傳出異物入侵，導致部分列車延誤，網友也在PTT貼出邊坡坍塌的照片，午間台灣高鐵公司也對這起事故發出公告，宣布暫停苗栗至台中區間雙向運轉。

▲▼高鐵苗栗路段上午發生邊坡遭土石沖毀，高鐵列車引此受到影響。（圖／台灣高鐵提供）

高鐵公司於午間12時許發出公告，內容如下：

台灣高鐵今(7)日上午受苗栗路段持續大雨影響，造成邊坡滑動範圍有擴大之虞，為確保營運及旅客安全，高鐵公司宣布暫停苗栗至台中區間雙向運轉，以確保安全，造成旅客不便敬請見諒。

台灣高鐵今(7)日營運調整如下：

1)南下列車自12:00起(825車次)南港站發車後，僅行駛至苗栗站。旅客若有繼續南下行程，可搭乘接駁巴士至台中站後轉乘高鐵列車。

2)北上列車自12:15起(1226車次)左營站發車後，僅行駛至台中站，旅客若有繼續北上行程，可搭乘接駁巴士至苗栗站後轉乘高鐵列車。

高鐵公司提醒，因防疫期間實施全車對號座影響，旅客換乘列車後將無法繼續安排原座位，敬請見諒。高鐵公司建議旅客儘速調整行程，若有退換票需求將免收手續費。高鐵公司於第一時間成立緊急應變中心，高鐵人員亦於現場持續監控邊坡狀況，並將在確保營運安全前提下規劃明(8)日營運狀況，確定後儘速對外公告。

台灣高鐵公司敬上

據了解，這起邊坡土石滑落事故應該與近日暴雨有關，高鐵公司第一時間即啟動列車調度，並通知工程人員趕往現場查看，不過因雨勢持續，落石仍持續發生，台灣高鐵公司考量運行安全第一，於中午宣布該路段停駛，有南下需求的旅客則採兩段式搭乘。

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