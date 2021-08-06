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清寒少女全紅嬋苦練7年奪金　「精裝房、商鋪、86萬現金」全有了

▲▼ 中國14歲天才少女全紅嬋拿下跳水金牌。（圖／路透）

▲大陸14歲少女全紅嬋拿下跳水金牌後，清寒家境引起外界注意。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

14歲少女全紅嬋於東奧女子跳水項目奪金，清寒家境曝光後讓不少人感到憐惜，尤其當她受訪時提及個人小小的願望僅是「開間小賣店」及改善家庭環境，更是讓外界感動。對此，全紅嬋家鄉的湛江工商聯副主席李子豪決定送她一套精裝房，開盤後可任意挑選戶型，此外，廣東達智投資置業也宣布送她一套商鋪圓夢。

▲▼全紅嬋。（圖／路透）

▲全紅嬋想開一間小賣店的純真想法於獲得金牌那一刻瞬間實現。（圖／路透）

據了解，全紅嬋在東奧女子10公尺跳台跳水項目上三跳滿分勇奪金牌，入水時幾乎看不到水花，還被網友戲稱，往水中扔個硬幣水花都比她入水時大。而全紅嬋總分466.2分也打破世界紀錄，過程中得到三個滿分，每一跳近乎完美的表現，引起外界關注。

全紅嬋東奧摘金後，她的清貧家境也隨即曝光，而她為了奪牌拿獎金替媽媽治病的孝心也感動不少人。14歲的全紅嬋受訪時曾表示，從小到大沒去過遊樂園玩，平時最愛吃的就是辣條。沒想到她未來想開一間小賣部賣辣條的願望，竟然在摘金後迅速實現。

根據全紅嬋家鄉湛江市工商聯發布的消息指出，湛江市工商聯副主席李子豪所屬房產公司將贈出湛江市麻章區新城高地小區精裝住宅一套，由全紅嬋及家人在開盤後來現場挑選任意戶型；廣東達智投資置業有限公司送全紅嬋商鋪一間；歡樂家食品股份有限公司也頒給全紅嬋獎金20萬元人民幣（約86萬元新台幣）現金。

此外，大陸全國九城歡樂谷也發出邀請，歡迎全紅嬋免費暢玩，廣州長隆歡樂世界也宣布，全程對全紅嬋VIP接待！

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