夫砸千萬讓妻圓醫師夢！診所卻雇前女友　正宮崩潰訴離求償百萬

▲陳女不滿醫師夫出言羞辱，又堅持雇前女友到診所上班、甚至還一同出遊訴請離婚，北院判准。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

陳姓女子原為護理人員，與車姓醫師結婚後，赴波蘭學醫歸國從業，卻發現醫師老公找黃姓前女友到經營的診所上班，2人更藉工作名義共遊日、韓，並控訴先生對她疑神疑鬼、出言羞辱，除向法院聲請離婚外，另向丈夫及黃姓小三求償百萬，北院判2人准離，車姓丈夫與黃女應賠40萬元。

陳女控訴，她被要求到波蘭學醫，就學期間，還得幫忙處理先生經營診所的事務，卻遭對方當眾出言羞辱、找徵信社跟監，甚至跟人說她外遇，甚至還在2018年不顧她反對，堅持找黃姓前女友到診所工作，2人還藉工作名義出遊，向法院聲請離婚。

車男表示，他花了1000萬幫妻子圓醫師夢，對方回國後，每月還給7、8萬元供花用，他沒虐待妻子，診所人事也不是她能決定的，且也沒跟黃女共同出國，只是幫忙訂機票、黃女在外也是借宿友人家，認為自己相當用心經營婚姻，不願離婚。

法院審酌相關證據，認為車男確實向親友說妻子外遇，卻沒拿出相關證據，且曾質疑妻子檢舉診所，陳女控訴丈夫「疑神疑鬼」有相當根據，而車男曾酸妻「為錢才回來」，經對方反應不舒服，也僅回「只是愛和你鬥嘴」、「我承認我嘴壞，但是我的心不壞」，認定車男確有羞辱妻子，且在陳女情緒崩潰下，仍堅持任用黃姓前女友，且還與黃女一同出遊，認定2人婚姻已無法維繫，判准離婚；陳女離婚後，再向前夫與黃姓小三求償百萬，北院判2人應賠40萬元。

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