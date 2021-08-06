北加州「最大野火」爆發　淘金熱古鎮一夜成焦黑廢墟

▲迪克西大火摧毀歷史文化名鎮格林維爾。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

美國加州北部大型野火肆虐，已經演變為規模史上第6大的森林大火，吞噬超過14萬6420公頃土地，其中包括淘金時代留下的歷史文化小鎮格林維爾（Greenville），整座小鎮幾乎被燒成廢墟。

根據《洛杉磯時報》報導，格林維爾鎮上歷史最悠久的建築是一家藥店，可以追溯到160年前的1860年代。業主戈斯（Kevin Goss）表示，由於火勢尚未被控制住，現在沒有人敢靠近格林維爾，但他很確定他的藥店已經燒毀了，「整座歷史悠久的小鎮都沒了」。

▼整座城鎮幾乎被燒成廢墟。（圖／路透）



當地消防局發言人馬特勞（Mitch Matlow）表示，火舌沿著公路系統竄入格林維爾小鎮，高溫直接點燃了鎮中心整排建築物和路邊車輛，對城鎮造成嚴重破壞。馬特勞強調，消防人員已經用盡一切手段，可惜仍無法阻止小鎮被焚燬。另一名發言人貝克（Serena Baker）表示，當局正在評估具體經濟損失，相信小鎮有四分之三的建築物被摧毀。

截至5日下午，這場被命名為「迪克西大火」（Dixie fire）的野火已經延燒超過14.6萬公頃土地，摧毀格林維爾所在的普盧默斯郡（Plumas County）。消防員只能緊急設立防線，試圖避免周圍城鎮免遭祝融之災。據悉，迪克西大火已經成為今年加州野火季最大一起森林大火，同時也是加州有紀錄以來第6大野火。

北加州乾燥的氣候和強勁的風勢，導致野火於4日起大範圍爆發；美國國家氣象局（NWS）已經針對加州東北部的內華達山脈山區發出紅旗警告，提醒居民乾燥強風天氣還會繼續出現。

▼迪克西大火已經成為今年規模最大的森林大火。（圖／路透）



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