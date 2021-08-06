快訊／高雄市宣布8／7「全面停班停課」　雨量達標

▲高雄大暴雨災情。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

受豪雨影響，依據中央氣象局預報資料及高雄市水情中心預測顯示，受西南氣流影響，高雄市8月7日雨量已達停班停課標準，高雄市政府宣布8月7日（星期六）停止上班、停止上課。

高市府表示，依氣象局預報，8/6 20時至8/7 20時高雄地區山區及平地預估24小時累積雨量，經本府水情中心洽詢中央氣象局及徵詢本府氣象協力機構（成大丶高雄大學氣象中心），考量明日適逢大潮，且熱帶低壓（盧碧）出海後路徑若南修，可能導致西南氣流增強之效應，連日大雨，恐有致災風險。

為確保市民安全，本府決定明（7）日，高雄市不分平地山區，均停班停課1日。明天（8/7）已預約接種者，將延後一週，於8/14日，同一時間、同一地點再進行施打。

依氣象局降雨預報，奉指揮官核示，自今（6）日21時起，高雄市政府0805豪雨應變中心提升為二級開設，災害防救辦公室、消防局、工務局、環境保護局、警察局、社會局、民政局、原民會、新聞局、兵役處及高雄市後備指揮部指派專責人員等，也進駐水情中心。

天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」也指出，周末2天，將是西南氣流直襲的最前線，沿海、平地，將有一陣陣強風豪雨，雖不至於無時無刻都在下，一定會有雨停空檔，但一旦有強對流移入，就要嚴防短時強降雨，當下的強風豪雨是很考驗防災的。

要特別提醒，中南部山區雨勢及雨量的預期非常可觀，氣象局已經給出近千毫米的總雨量預測，本周末山區真的會有雨勢不停的感受，千萬要做好一切防雨措施。

另外，盧碧熱帶低壓接近後，環流的北風遇上西南氣流，很可能會撞出一條雨勢劇烈的輻合帶，但目前還無法預測會長在哪，必須當下觀察，提醒西半部的朋友提高警覺。