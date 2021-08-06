醉駕連撞2車倒頭栽　扮乩童起乩裝傻拒酒測

▲黃姓駕駛追撞導致整輛車翻覆，竟耍賴假扮乩童作法不願配合還不願配合起乩試圖逃避酒測。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

黃姓民眾6日駕駛自小客車，沿台東市中華路直行，不知何故先擦撞鄧姓民眾（男、63歲）停放於路旁的自小客車，再追撞林姓民眾停等紅燈的自小客車，雖無人受傷，但警方要對黃男酒測時，他竟耍賴假扮乩童作法不願配合，最後遭警方強力執法押解上車。

臺東警察分局5日夜間23時35分許，獲報民眾報案，在臺東市中華路一段、強國街口發生自撞交通事故，經員警到場瞭解，黃姓民眾(男、32歲)駕駛自小客車，沿中華路(北向南)直行，先擦撞由鄧姓民眾靜止停放於路旁之自小客車，再追撞林姓民眾（女、20歲）停等紅燈起駛之自小客車。

▲黃姓駕駛追撞導致整輛車輛翻覆，還不願配合起乩試圖逃避酒測。（圖／記者楊漢聲翻攝）

現場並無人受傷，但黃姓民眾於酒測時假意吹氣，無法測得酒精濃度，有情緒失控化身為乩童不配合警力調查，經警方強力執法，已委託醫院抽血檢驗，臺東分局深入調查肇事原因。

臺東警察分局呼籲「酒駕零容忍」，尤其在新冠疫情警戒調降後遊客及車流量明顯增加，本分局將針對易肇事時段、路段嚴正執法作為，請用路人切勿酒後駕車及疲勞駕駛，在行經路口時務必注意前方狀況、減速慢行，以維護自身及其他用路人安全。



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