快訊／國3嚴重車禍！一家3口出門　母跟5歲女遭撞噴雙亡

記者陳凱力、黃孟珍／苗栗報導

苗栗後龍鎮國道三號北上121K附近，7日中午發生一起嚴重大貨車碰撞小客車事故，大貨車駕駛重傷，送往為恭醫院後再繼續轉院救治，而小客車上一家3口，父親僅擦挫傷，但39歲母親與5歲女兒因傷重，已於下午2時許宣告不治。

記者陳凱力、黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣消防局表示，下午1時許接獲報案，國道3號北上121公里外車道發生車輛碰撞，勤務中心出動4車9人前往救援。抵達現場時，發現貨車駕駛遭翻覆的貨車壓倒在地，小轎車也嚴重毀損，車上駕駛(媽媽)與5歲女童則遭彈飛車道上，母女2人送醫後宣告不治。

▲國道苗栗後龍段中午發生碰撞車禍，造成一對母女送醫不治。（圖／記者黃孟珍翻攝）

消防人員抵達現場時發現轎車上的母親抱著5歲女兒被彈飛到距離車子10多公尺的路肩車道上，2人頭、胸嚴重重創，當場失去生命徵象，緊急送醫後於下午2時許仍宣告不治，父親則受到擦挫傷，無生命危險。

大客車林姓駕駛也因為強烈撞擊造成傷重，送往為恭醫院緊急救後，因傷勢嚴重，再轉院搶救。

因小客車母女遭撞飛，事故開始一度傳出母女未繫安全帶，後又改指稱母女2人其實已經走下車，在車尾附近才被撞飛，詳情如何，仍待父親傷勢穩定後，警方才能協助製作筆錄。

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