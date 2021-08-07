　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／國3嚴重車禍！一家3口出門　母跟5歲女遭撞噴雙亡

記者陳凱力、黃孟珍／苗栗報導

苗栗後龍鎮國道三號北上121K附近，7日中午發生一起嚴重大貨車碰撞小客車事故，大貨車駕駛重傷，送往為恭醫院後再繼續轉院救治，而小客車上一家3口，父親僅擦挫傷，但39歲母親與5歲女兒因傷重，已於下午2時許宣告不治。

記者陳凱力、黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣消防局表示，下午1時許接獲報案，國道3號北上121公里外車道發生車輛碰撞，勤務中心出動4車9人前往救援。抵達現場時，發現貨車駕駛遭翻覆的貨車壓倒在地，小轎車也嚴重毀損，車上駕駛(媽媽)與5歲女童則遭彈飛車道上，母女2人送醫後宣告不治。

▲苗栗國道車禍。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲國道苗栗後龍段中午發生碰撞車禍，造成一對母女送醫不治。（圖／記者黃孟珍翻攝）

消防人員抵達現場時發現轎車上的母親抱著5歲女兒被彈飛到距離車子10多公尺的路肩車道上，2人頭、胸嚴重重創，當場失去生命徵象，緊急送醫後於下午2時許仍宣告不治，父親則受到擦挫傷，無生命危險。

大客車林姓駕駛也因為強烈撞擊造成傷重，送往為恭醫院緊急救後，因傷勢嚴重，再轉院搶救。

因小客車母女遭撞飛，事故開始一度傳出母女未繫安全帶，後又改指稱母女2人其實已經走下車，在車尾附近才被撞飛，詳情如何，仍待父親傷勢穩定後，警方才能協助製作筆錄。

►夏日限定、清新果香ck one Summer中性淡香水

►無照男開瑪莎拉蒂上國道！慘被翻覆聯結車撞爛　天價維修費曝

►恐怖畫面曝！醉男躺大馬路慘遭輾死　駕駛嚇傻：根本沒看到人

►新竹男抱50萬拜師！求股海致富秘笈　他一聽內幕心都涼了

►大雨強襲！竹科旁「路河」現蹤　水陸兩棲u-bike秀溼背：超猛

►煎煮炒炸輕鬆搞定的秘密

ET快訊
藍牙耳機突爆炸！　15歲少年「電話講一半」雙耳炸爛慘死
獨／南拳媽媽前成員爆「左耳聽不到」！　認嚴重耳鳴「被逼退休」
1500萬只求「穩定領股利」　內行強推1檔：贏過很多熱門股
小S陷台獨發言風波！　許雅鈞親揭愛妻近況
快訊／大雨狂炸　苗栗縣泰安鄉宣布明天停班停課
第5輪莫德納加開！1小時湧入2.8萬人預約　一半名額已消失
88節巧遇鬼門開！極陰年+極陰日　民俗專家談禁忌：半夜4不要
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

永和悍女警一人狂追藏毒轎車　怒逮壯漢拍引擎蓋：給我跪下！

紫爆雷雨彈壓倒高雄路樹　洪荒之力腰斬60年古厝石板門樑

影／萌犬跌落大圳哀鳴浮沉　女警+民眾追百米救回！牠狂吃後秒睡

獨／溪水挾土石狂沖！高雄明霸克露橋瓦解　玉穗野溪溫泉恐重創

勇消也鼻酸！BMW國道事故　母緊抱5歲女兒遭撞飛路肩雙亡

快訊／女7樓墜落遇路樹仍擋不住　送醫10分鐘後失去呼吸心跳亡

快訊／頭身僅剩一層皮連著　台中龍井麗水漁港驚見斷頭男屍

梅山36彎「第7彎」大面積土石崩坍　嘉義往太平雲梯單線搶通

洪水沖斷「希望之橋」！3部落成孤島　區長喊話：請求直昇機支援　

屏東5橋封路！豪雨24小時730毫米　705人撤離農損逾3200萬

我的肺沒救了...醫生您做到很好了　81歲爺臨前視訊道別：來生再見！

士官赴美受訓期間「偷學種大麻」　在台密室曝光...1株要價近30萬！

大雨不間斷！雲林88歲嬤受困床墊　無助等待救援淚：看不到不敢亂跑

李智凱曝「銀牌太重」拒戴著睡：會落枕！　「曾想過放棄體操」爸爸1句話讓他堅持至今

陶晶瑩爆李李仁「眼裡只有狗」：人前裝恩愛！　趙小僑怨劉亮佐「只對我臭臉」...他：妳是唯一！

南投溪邊驚見海獅：這可以養嗎！　眼尖網友戳破真相「它叫漂流木」

孕媽挺肚！產前10天1英里跑5:25 產後6個月闖奧運資格賽「破紀錄」

新竹醉男躺路中央慘遭輾斃！　駕駛嚇傻「肇逃+過失致死」送辦

文姿云曾因「蠍子踢」遇頻死險境！　揭奪牌辛酸：借錢去比賽

速食店員工機車上發現「昏睡雞」蹲下笑喊：不起床帶你去肯X基

永和悍女警一人狂追藏毒轎車　怒逮壯漢拍引擎蓋：給我跪下！

紫爆雷雨彈壓倒高雄路樹　洪荒之力腰斬60年古厝石板門樑

影／萌犬跌落大圳哀鳴浮沉　女警+民眾追百米救回！牠狂吃後秒睡

獨／溪水挾土石狂沖！高雄明霸克露橋瓦解　玉穗野溪溫泉恐重創

勇消也鼻酸！BMW國道事故　母緊抱5歲女兒遭撞飛路肩雙亡

快訊／女7樓墜落遇路樹仍擋不住　送醫10分鐘後失去呼吸心跳亡

快訊／頭身僅剩一層皮連著　台中龍井麗水漁港驚見斷頭男屍

梅山36彎「第7彎」大面積土石崩坍　嘉義往太平雲梯單線搶通

洪水沖斷「希望之橋」！3部落成孤島　區長喊話：請求直昇機支援　

屏東5橋封路！豪雨24小時730毫米　705人撤離農損逾3200萬

樂天評估霸林爵下周先發　安排新洋投狂威實戰

村上宗隆3局開轟！日本5局1比0領先美國

豪大雨「農損破1.5億」　陳吉仲急宣布：雲嘉南高屏農作物全救助

快跟工作人員搶界外球！東奧比賽用球一顆竟賣到2萬

不斷更新／8日全台「停班停課」懶人包　盧碧恐復活！豪大雨還沒停

不斷更新／全台8日停班停課一次看　苗栗宣布：泰安鄉明天繼續停班課

最終關鍵兩場對中信　統一先發全押洋投

「莫忘世上苦人多」　韓國瑜批政府活在象牙塔：發現金才能貼近民心

小S陷台獨發言風波！　許雅鈞親曝「父親節不慶祝」揭愛妻近況

歐陽娜娜「五五身」災難穿搭現身機場　背「愛馬仕包」也無法挽救

社會熱門新聞

即／瘋狗浪衝擊釀1死2傷！

即／直擊高雄桃源明霸克露橋斷裂　不敵湍急洪水整座解體

即／一家3口出門　母跟5歲女遭撞噴雙亡

即／電錶「打雷後瞬間冒火花」　木造房秒崩解

洪水沖斷「希望之橋」　里長驚曝：上面恐有堰塞湖

BMW國道事故　母緊抱5歲女兒遭撞飛路肩雙亡

即／2機車雨中擦撞倒地　27歲騎士遭聯結車輾過慘死

聯結車失控打水漂　擊落無辜海神

2機車擦撞...他留電話就走了！倒地騎士遭聯結車輾斃

即／台中麗水漁港驚見斷頭男屍

即／遭瘋狗浪衝擊骨折！頂鮮董事長李日東現況曝

62年後再遇「新87水災」！最慘三合院曝

二仁溪飆漲「高雄崇德橋快吞沒」　緊急封路

快訊／3民眾遭瘋狗浪襲擊　釀1死1傷

更多熱門

相關新聞

聯結車失控打水漂　擊落無辜海神

聯結車失控打水漂　擊落無辜海神

國道1號苗栗銅鑼交流道路段今天(7日)凌晨發生翻覆事故，一輛載送運動飲料的聯結車，疑因閃避「水漂」瑪莎拉蒂而失控翻車，聯結車及散落一地的飲料造成國道南下交通阻斷，聯結車在失控時意外撞上一旁的瑪莎拉蒂，名貴轎車引擎蓋嚴重變形，車頭幾乎全毀，駕駛雖無大礙，但天價的維修費恐令人頭痛。

雨彈狂炸！國1彰化段百萬名車打滑撞護欄

雨彈狂炸！國1彰化段百萬名車打滑撞護欄

醉駕連撞2車倒頭栽　扮乩童起乩裝傻拒酒測

醉駕連撞2車倒頭栽　扮乩童起乩裝傻拒酒測

驚悚勸世影片曝！ 2大學生無辜慘撞飛重傷

驚悚勸世影片曝！ 2大學生無辜慘撞飛重傷

暴雨狂炸彰化　國道1號207K8車連環撞

暴雨狂炸彰化　國道1號207K8車連環撞

關鍵字：

國道車禍安全帶

讀者迴響

熱門新聞

福原愛淚謝中國…江宏傑開口爆她「真實的假掰」！

國家警報響！原盧碧甩巨尾撲台

競走選手烙賽噴滿腿　塞海綿走完50K

原盧碧今竹苗登陸橫越台灣　台灣氣象史百年來僅1次

原盧碧出海了！北台灣雨勢趨緩

戴資穎收「終身免費」超狂禮物嗨爆了！

張柏芝「單穿細肩帶背心」親兒子！網催：穿內衣

14歲全紅嬋苦練7年　德媒：沒靈魂的獎牌工廠

張善為「留煎熬1句話」消失8年！心疼近況曝光

即／瘋狗浪衝擊釀1死2傷！

梅毒男「7千元買妻」生9胎　害孩子也染病

20年前奪下2金！前體操國手靠倒立乞討維生

吳亦凡回加拿大恐遭「化學閹割」！

吳亦凡爆抖出「7大咖明星」是共犯！400G證據影片瘋傳

即／直擊高雄桃源明霸克露橋斷裂　不敵湍急洪水整座解體

更多

最夯影音

更多
我的肺沒救了...醫生您做到很好了　81歲爺臨前視訊道別：來生再見！

我的肺沒救了...醫生您做到很好了　81歲爺臨前視訊道別：來生再見！
士官赴美受訓期間「偷學種大麻」　在台密室曝光...1株要價近30萬！

士官赴美受訓期間「偷學種大麻」　在台密室曝光...1株要價近30萬！

大雨不間斷！雲林88歲嬤受困床墊　無助等待救援淚：看不到不敢亂跑

大雨不間斷！雲林88歲嬤受困床墊　無助等待救援淚：看不到不敢亂跑

李智凱曝「銀牌太重」拒戴著睡：會落枕！　「曾想過放棄體操」爸爸1句話讓他堅持至今

李智凱曝「銀牌太重」拒戴著睡：會落枕！　「曾想過放棄體操」爸爸1句話讓他堅持至今

陶晶瑩爆李李仁「眼裡只有狗」：人前裝恩愛！　趙小僑怨劉亮佐「只對我臭臉」...他：妳是唯一！

陶晶瑩爆李李仁「眼裡只有狗」：人前裝恩愛！　趙小僑怨劉亮佐「只對我臭臉」...他：妳是唯一！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面