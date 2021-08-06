驚悚勸世影片曝！ 高速衝過路口閃不及　2大學生無辜慘撞飛重傷

記者洪靖宜／高雄報導

城市不是你的賽道！高雄市府警察局交通大隊於臉書PO出一段影片，路口監視器拍下，待左轉的車輛與嚴重超速車輛碰撞，波及路旁行人，二位無辜學生被撞飛傷勢嚴重，畫面相當驚悚，為的就是提醒大家，嚴重超速會導致反應時間縮短，而轉彎時建議權衡雙方車速，在視距安全無虞時再轉彎。



▲交大呼籲「城市不是你的賽道」 。（圖／翻攝臉書高雄市政府警察局交通警察大隊 ）

▲影片中直行車遇上左轉車閃避不及從人行道衝了上去 。（圖／翻攝臉書高雄市政府警察局交通警察大隊 ）

高雄市政府警察局交通警察大隊6日臉書上傳一段影片，畫面拍下今年二月2人正於人行道上聊天，未料下一秒一台轎車突然衝撞上來，撞碎水泥路阻後，雙雙被撞飛彈了起來後重摔在地，重傷送醫。

▲影片中直行車遇上左轉車閃避不及從人行道衝了上去 。（圖／翻攝臉書高雄市政府警察局交通警察大隊 ）

從另一個畫面看，直行的轎車，行經路口時遇上正要左轉的休旅車，因閃避不及撞上2名學生，從畫面就能感受出強烈撞擊，玻璃嚴重碎裂，轎車嚴重毀損，零件散落一地，交大呼籲：「城市不是你的賽道」，希望藉此提醒更多人注意道路的風險，除嚴重超速會導致反應時間縮短，於轉彎時也建議權衡雙方車速，在視距安全無虞時再轉彎。

時間對我們來說完全沒用！

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