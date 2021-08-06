甩酸民評論！戴資穎「826字感性文」謝所有貴人：妳真的很棒

▲戴資穎感性發文感謝。（圖／翻攝戴資穎臉書）

網搜小組／鄺郁庭報導

世界球后戴資穎返台後，先是公開了和親姊戴靖潔一起拍攝的廣告片，今（6）日在粉絲專頁感性告白，「從2012第1次奧運開始，到了2021…我參加了3次奧運。」感謝一路以來幫助她的所有人，「最後我要謝謝我自己，謝謝自己的努力，才可以再次用球拍寫下羽球的歷史新紀錄。戴資穎，妳真的很棒！！」

戴資穎文中表示，她2012年（約18歲）第一次參加奧運開始，到2021年共參加3次奧運，「第3次奧運還相隔了5年，中間碰到了疫情改變了我一直飛來飛去參加比賽的生活。」但這也讓她在忙碌的比賽期間，有了一些喘息空間。到了今年，27歲的她在出發前，希望自己可以不要受傷、健康的出賽，更期許突破以往的成績。

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「印象深刻的是……8強那天，輸了第1局之後……第2局到了中後段11分之後，還是處於落後的狀態，想著難道我的第3次奧運就要這麼結束了嗎？怎麼可以！！」戴資穎說，她在場上用盡全力，希望自己可以把分數追回來，而她也做到了，「也在心裡想著……如果我努力到這裡還是輸了，我也盡力了。」

▲戴資穎曬出在東京奧運場地和獎牌的合照。（圖／翻攝戴戴資穎臉書）

摘下銀牌的戴資穎，沉澱幾天後，想謝謝所有最強大的後盾，「謝謝你們用各種方式支持著我」，除了點名12間贊助商、長庚運動醫學團隊、台北市立大學、國家運動訓練中心、羽協、教育部體育署、中華奧會，也特別感謝兩位教練、防護員、體能訓練師，「從黃金計畫開始之後就一直陪著我練習+出國，從來沒有抱怨過，更在疫情那段期間，不能外出時，選擇留在中心陪我做最後的衝刺。」

戴資穎也謝謝觀眾和粉絲在奧運期間，一場一場地守在電視機前為她打氣，「追蹤人數暴增的我……很不習慣受到了這麼多的關注」，並謝謝台北駐日經濟文化代表處的照顧。

最後戴資穎一甩酸民言論，「我要謝謝我自己，謝謝自己的努力，才可以再次用球拍寫下羽球的歷史新紀錄。」更對自己喊話「戴資穎，妳真的很棒！！」讓不少粉絲超感動，「妳真的就是很棒啊」、「是的，妳真的很棒，謝謝妳讓我們看到那麼多的努力、熱情和感動」、「感謝妳也認同自己，做自己就好，因為我們愛的就是原本的妳。」