　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

蔡孟翰／是誰的著作權放在安博盒子裡

▲▼媒體，電視，有線電視，頻道，黨政軍，遙控器。（圖／視覺中國）

▲若機上盒業者未經授權就在機器裡協助用戶觀看影片，可能違反《著作權法》。（圖／視覺中國）

近日全球瘋奧運，台灣也不意外；選手們精彩的表現已占據台灣媒體和網路版面，不過這幾天「安博盒子」卻也跑出來湊熱鬧。知名藝人陳建州及前國民黨主席朱立倫在網路上分享為台灣選手加油的照片，被眼尖網友發現，照片中電視機旁邊似乎放著神秘的白色小盒子「安博盒子」，因而被網友批評「免費仔看盜版」。

機上盒是什麼？誰在管的？

安博盒子是多媒體機上盒的一種。

傳統電視是透過電視線傳輸第四台、有線電視畫面，不過當今大多數的人們喜歡看網路影片更甚於傳統電視台，因此選擇使用多媒體機上盒，透過無線網路（Wi-Fi或藍牙）提供電視畫面，在電視機上看網路頻道或影音平台（如youtube），大家最熟知的就是中華電信MOD。

依照《電信法》的規定，機上盒因具備無線射頻功能，屬於電信管制射頻器材，為確保無線電波秩序及保障消費者安全，避免電波干擾，必須經過NCC審驗合格，業者才能製造、輸入、販賣，違反者可處新臺幣10萬元以上50萬元以下罰鍰。因此，純粹販賣安博盒子的硬體部分，如果經過NCC檢測、核發認證，並不會有違法的問題。

機子沒問題，使用就沒問題了嗎？

NCC只是認證機上盒的硬體是否安全（機上盒的內容有無違反著作權，不是NCC的主要守備範圍了，即便NCC會要求業者在送審驗時出具切結書，聲明提供觀眾的內容不會違反《著作權法》），而業者為了吸引更多消費者，往往會透過機上盒提供軟體，方便觀眾播放熱門的頻道或電影，但這些影像來源有些就有可能違反《著作權法》。

舉例來說，如果我未經授權，擅自把熱門電影全片上傳到我的網站給網友觀看，就會侵害到著作權下的重製權。同樣的，如果換成機上盒的業者，為了刺激機子的銷量，提供購買者網路連結，方便其觀看未經著作權人授權的影片，是否也同樣違反著作權呢？

2019年《著作權法》修法之後，就針對機上盒的亂象，制定了對應條款：當有人明知他人公開播送或公開傳輸的著作侵害著作權，仍意圖提供大眾透過網路接觸那些著作，而有下列情形，並享有利益的話，就是侵害著作權的行為，像是：1.提供公眾使用「匯集該等著作網路位址」的電腦程式（通常是提供片源連結）；2.指導、協助或預設路徑供公眾使用非法片源的應用程式（像是教你怎麼用片源 app、或是直接預設打開來就是片源網站）；3.製造、輸入或銷售載有第一點電腦程式的設備或器材。因此，業者賣機上盒是合法的，但業者在機上盒裡面提供影片連結的來源是否合法，就另當別論了。

使用者到底有沒有錯啊？

安博盒子如果經NCC審驗合格後販售，當然沒有問題，但如果安博盒子未經授權，就在機器裡協助用戶觀看奧運比賽畫面，就可能違反《著作權法》。

至於那些用盒子看奧運轉播的消費者呢？其實目前《電信法》和《著作權法》都沒有處罰單純使用侵權商品的消費者，但就算沒有違法，這樣是否不太道德，甚至破壞市場機制。畢竟在供需法則下，有消費者願意捧業者侵害著作權的場子，業者就會覺得這樣的行為有利可圖，更加無視著作權人的權益，那麼相關市場也會愈加萎縮。

筆者情願相信當今不太會有人會理直氣壯的大聲說，「我都在網路上看免費的院線片」、「我都買便宜的盜版名牌包，反正我又沒有違法」吧。（本文轉載自法律白話文主筆室「白目觀點」

▲▼ 法律白話文運動●蔡孟翰，執業律師，法律白話文運動資深編輯。以上言論不代表本報立場。

ET快訊
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

給說法／【黑人看盜版東奧】用○○盒子看轉播犯法嗎

東奧追賽事「非法機上盒OUT！」　經部：侵權罰50萬還會關2年

黑人用安博盒子追奧運違法？ 智慧局解答「3種情況」有刑責

追劇神器播盜版《屍速列車》慘了　遭索賠千萬殺價喊：有1部比較雷

NCC認證機上盒不代表影音內容合法　民眾不應接取未授權影音

范瑋琪轉發愛爾達貼文！　網湧入酸「想洗白」嗆：你好意思？

用OO盒子看轉播「就是盜版仔」！　愛爾達再嗆：支持犯法這樣OK？

朱立倫遭控用安博盒子看奧運還P圖　朱辦駁：烏龍爆料根本胡扯！

蔡孟翰／是誰的著作權放在安博盒子裡

吳宗憲邊唱歌邊亂入Sandy直播　他一看鏡頭驚訝：蛤！才1千多人喔

網友標戴資穎評3點「失誤太多」　她罕見說重話：站場上的不是你

王瞳哽咽痛訴「像跟機器人結婚！」　艾成吐實：我失去了感受，我會改

經濟部證實2人註冊麟洋配決勝點 王齊麟打臉設計師：沒意願配合！

女孩拍淹水照...蟑螂在她背上爬 後方民眾目睹嚇歪：我不敢提醒她

超豪華COVER！王子、郭雪芙合唱　挑戰《鬼滅之刃》《鬼怪》等4語夯劇主題曲

魏哲鳴《賀先生》戀愛腦開竅「釣魚吻.高爾夫吻」　一本正經撒嬌「打史妳～」...胡意旋白眼：分手！

健美女超狂肌力！大腿夾爆西瓜　「3顆花7.5秒」直接刷新世界紀錄

利路修火速切割「違反一中原則」品牌！　陸網瘋讚：利老師三觀正

王思佳曝老公「全程陪產+錄影」：4K的　產後他「猛盯女兒」..怨：沒看過我半眼

蔡孟翰／是誰的著作權放在安博盒子裡

他爆料「工地內幕」！施工品質對不起上漲房價　屋主看了會中風

人夫「硬不了」控訴16年無性生活　妻子吐真實原因大逆轉

「小清新」文姿云東奧摘銅　空手道霸氣在職棒開球

快訊／快躲好！盧碧催生「颮線」夜襲南台　4大警報齊發：防強風雨

快訊／擬下禁令「打過2劑」才給入境　美國官員正式回應了！

快訊／台灣疫情趨穩！新加坡允許旅客抵境篩檢「陰性免隔離」

高雄氣爆、小林村救援都有牠！搜救犬卡拉安詳過世　最後日記超惹淚

七夕必搶限定美妝！YSL「小黑條」奢華禮盒、嬌蘭紅絲絨唇膏買4送5

買長榮上船！借10萬「假紓困真炒股」下場曝光　他急壞求助

南韓輸球「不列隊」、贏球插旗示威　留日本隊在場上鞠躬

KID買房送父母！堅持「改變扶手位置」　貼心設計全為了爸媽：她每次來每次哭

法律熱門新聞

蔡孟翰／誰的著作權放在安博盒子裡

給說法／用○○盒子看盜版轉播犯法嗎

混摻棉籽油　富味鄉二審判賠1550萬

陳雅譽／陽台加裝窗戶算違建嗎

雷皓明／侵占錢財檢方可自行起訴

蘇友辰／國稅局向公益社團開刀為哪樁

吳景欽／複數精神鑑定是否必要

葉文凌／台灣最速男的足底筋膜炎

雷皓明／員工離職沒早說　雇主可索賠

雷皓明／不小心匯錯帳號有救嗎

告訴6月期限　法界：過了就GG

5男關一起　牢房竟變炮房

雷皓明／刑附民請求損害賠償

判刑定讞　可循替代刑罰免入監

更多熱門

相關新聞

怕帶賽不敢看小戴　草總解釋儀式感

怕帶賽不敢看小戴　草總解釋儀式感

戴資穎在爭東京奧運羽球金牌時，很多人不敢看比賽，深怕自己會「帶賽」，中職前百勝投手謝長亨在臉書說：「其實這種心情在運動員身上也會發生。」他表示，選手在比賽前會有一套儀式，好奇小戴在比賽的時候，到底有多少人躲起來？

《憲法訴訟法》將上路　案量恐大增

《憲法訴訟法》將上路　案量恐大增

打不贏妹妹戴資穎！戴姊放棄羽球「做出感人決定」

打不贏妹妹戴資穎！戴姊放棄羽球「做出感人決定」

他壓侯友宜不會選2024「與韓國瑜有關」

他壓侯友宜不會選2024「與韓國瑜有關」

挪威跨欄好手寫世界紀錄　腳上鞋藏玄機

挪威跨欄好手寫世界紀錄　腳上鞋藏玄機

關鍵字：

法律司改人權蔡孟翰法律白話文運動著作權陳建州朱立倫安博盒子東奧機上盒盜版

讀者迴響

熱門新聞

魏如萱「刪光奧運文」挨轟　長文吐真實心聲

文姿云要嫁了！愛情長跑11年男友身分曝

官媒聲援小S　斥大陸網友「亂扣台獨帽子」

鬼門開最後倒數　民俗專家曝六大禁忌不信邪、當心卡到陰

王瞳哽咽痛訴「像跟機器人結婚」

柯宇綸嘆「可惜小S選擇保護自己」　曝風波唯一解法

福原愛採訪中哽咽：可以活到現在，是中國人支持

文姿云落敗對手含淚捧臉對話　她笑了

盧碧還ㄍㄧㄥ著！豪雨紫爆恐發警報

市長咬選手金牌　東奧組委會回應

女童溺水狂掙扎　母顧吃便當「溺斃才驚覺」

小S表態非台獨　謝和弦開嗆：兒子怎敢回家吃飯？

王瞳崩潰「8點半睡有什麼夫妻生活？」

爸爸外出採買　回家女兒成焦屍崩潰

英拳擊手奧運摘銀卻拒戴銀牌　原因曝光

更多

最夯影音

更多
吳宗憲邊唱歌邊亂入Sandy直播　他一看鏡頭驚訝：蛤！才1千多人喔

吳宗憲邊唱歌邊亂入Sandy直播　他一看鏡頭驚訝：蛤！才1千多人喔
網友標戴資穎評3點「失誤太多」　她罕見說重話：站場上的不是你

網友標戴資穎評3點「失誤太多」　她罕見說重話：站場上的不是你

王瞳哽咽痛訴「像跟機器人結婚！」　艾成吐實：我失去了感受，我會改

王瞳哽咽痛訴「像跟機器人結婚！」　艾成吐實：我失去了感受，我會改

經濟部證實2人註冊麟洋配決勝點 王齊麟打臉設計師：沒意願配合！

經濟部證實2人註冊麟洋配決勝點 王齊麟打臉設計師：沒意願配合！

女孩拍淹水照...蟑螂在她背上爬 後方民眾目睹嚇歪：我不敢提醒她

女孩拍淹水照...蟑螂在她背上爬 後方民眾目睹嚇歪：我不敢提醒她

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面