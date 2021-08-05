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不讓民進黨變一言堂！　朱立倫：我當選黨主席「成立駐美辦事處」

▲▼朱立倫接受廣播專訪。（圖／《POP撞新聞》提供）

▲朱立倫接受廣播專訪。（圖／《POP撞新聞》提供）

記者蔡文鈴／綜合報導

國民黨前主席朱立倫宣布再戰黨魁，他今（5）日接受廣播專訪表示，若當選黨主席，一定要成立駐美辦事處，重建國民黨與美方的關係，不要讓民進黨成為一言堂汙衊國民黨親中賣台。

朱立倫表示，民進黨長期對美國聯絡的工作很細膩，前次訪美時都好感慨，因為國民黨從在野後這五年半的時間，沒駐美辦事處、代表處，「全部變成（民進黨）一言堂」，因為駐美是國家的，不可能幫你講話。

朱立倫說，民進黨駐美超厲害，民進黨有駐美辦事處，但國民黨在2008之後只有官方機構，這一年半黨主席江啟臣有提過案，但還沒做，「我現在已經在籌備了」，已經跟美方、僑界、學界聯繫，要重設駐美辦事室。

朱立倫強調，「我當黨主席第一天就成立駐美辦事處或代表處都可以，我今年年底前，除非疫情禁止，我就會訪美，直接開設駐美辦事處」。

不過，主持人黃暐瀚反問「這要花錢耶」，朱立倫表示，「必須要這樣做，因為這五年半，完全都是民進黨的一言堂」，美國兩黨、國會、智庫聽到都民進黨罵國民黨，全部都汙衊國民黨親中賣台，就是因為我們沒人在那邊。

朱立倫也說，我們有優秀的傑出的外交官、學者、青年朋友都可以加入，還要做青年培訓計畫，讓對國際事務有興趣的朋友可以參加，可以培訓更多口譯哥，有很多機會要讓大家歷練。

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