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陸康泰生物成功分離Delta變異株　為生產滅活疫苗做準備

▲▼深圳康泰生物新冠疫苗。（圖／翻攝康泰生物）

▲康泰生物新冠疫苗。（圖／翻攝康泰生物）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸多省爆發Delta變種病毒疫情，疫苗對變種病毒是否有效受到關注。根據陸媒《澎湃新聞》報導，深圳康泰生物製品公司已成功分離出多株Delta變種病毒株單克隆毒種，將嚴格按照人用疫苗質量要求進行毒株評價，篩選疫苗用毒種，為生產針對Delta變種病毒的新冠滅活疫苗做好準備。

康泰生物相關負責人表示，公司內部進行的交叉中和實驗結果顯示，截至目前，已獲批緊急使用的康泰生物新冠滅活疫苗對多種新冠變異株也能夠產生良好的中和反應，仍具有保護性。

▲▼深圳康泰生物新冠疫苗。（圖／翻攝康泰生物）

相關負責人還說，「為積極應對當前全球疫情防控的新形勢、新挑戰，康泰生物將全力以赴，持續推進新冠變異株疫苗的研發及產業化工作，力爭以更加豐富的技術路線，為中國乃至全球早日戰勝新冠疫情積極貢獻力量。」

報導也提到，康泰生物研發新冠病毒滅活疫苗通過國家藥監局組織論證，大陸國務院聯防聯控機制於今年5月8日批准緊急使用。

另外，據《廣州日報》報導，康泰生物研發的新冠病毒滅活疫苗（Vero細胞）首針在深圳接種，這是廣東省首個自主研發生產、獲批緊急使用並啟動接種的新冠疫苗，康泰生物董事長杜偉民接種了第一針。

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