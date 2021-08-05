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搭捷運內湖上班　「人潮擠爆」卻打不到疫苗！怒：補教憑什麼插隊

▲▼北捷,捷運站,捷運廣告,捷運站人潮。（圖／記者姜國輝攝）

▲示意圖。（圖／記者姜國輝攝）

記者施怡妏／綜合報導

永齡、台積電、慈濟採購輝瑞BNT疫苗1500萬劑，指揮中心證實，已簽核通過EUA，有專家建議，除了可以留給青少年，也可做為混打使用，提供第一劑打AZ的民眾打第二劑，有網友不滿表示，有染疫風險的人連第一劑都沒得打，還要被莫名其妙的原因插隊，疫苗接種的順序是哪些人決定的？」

原PO在PTT發文，之前說老人年紀大容易重症，優先施打可以理解，而BNT是目前唯一可以供12歲以上青少年接種的新冠疫苗，因此青少年優先接種也可以理解，但是很多人明明就沒有染疫風險，卻可以插隊優先施打，「插隊的邏輯是什麼？是會哭會鬧有糖吃？」

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他提到，之前讓政府官員、公車司機、外送員等人員優先施打，現在則是開放補教業施打，讓他很不解，「教室可以隔玻璃或是視訊上課阿」，認為每天搭大眾運輸上下班的上班族才是真正有染疫風險的族群，「來搭內湖上下班時段的公車、捷運看看，說難聽點，公車司機還有獨立空間，還有玻璃，捷運站務人員也是在小房間，疫苗明明不夠還搞這些特權是怎樣？」

▲▼台北市花博疫苗接種站施打疫苗,花博爭豔館,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,AZ疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,花博接種站。（圖／記者李毓康攝）

▲疫苗接種示意圖。（圖／記者李毓康攝）

貼文一出，引起網友熱議，「補教我覺得還好，官員真的沒必要那麼早」、「覺得就醫護，其他全部按年齡就好」、「真的是被當白痴」、「學生可以選擇不出門，大多數上班族可沒得選」、「到現在你還不懂邏輯，只有高端是第一順位啦」、「這件事我也氣到不行，已打電話跟立委陳情」、「推內湖公車捷運，擠得跟沙丁魚一樣，都是沒打疫苗的族群」。

不過也有網友幫忙講話，「上班族接觸廣度就是會比外送跟司機小」、「整棟辦公室匡列，就是比外送單全匡列簡單」、「暑假家長需要把小孩丟補教，不然無法上班」、「補教業其實很多安親班，要顧12歲以下的小朋友，太小是沒有疫苗可以打得」。

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