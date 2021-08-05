美國擬有條件鬆綁入境規定　路透：海外旅客須完全接種疫苗

▲美國計畫鬆綁入境限制，外傳接種新冠疫苗被列入其中一環。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／編譯

美國白宮官員4日透露，拜登政府現正計畫，要求大多數到訪美國的外籍旅客都必須完整接種新冠疫苗，作為未來取消海外人士入境限制最終目標的其中一環。

路透引述該名官員的說法指出，白宮希望能夠重新開放旅行，藉此促進航空公司及旅遊業的業務，但考量到新冠確診病例數及具高傳染力的Delta病毒蔓延，因此目前還不會立即取消入境限制。

拜登政府現已成立跨部門小組，為未來重新開放旅行做好準備，包括分階段實施的方式。官員說，「隨時間推移，這將意味著（來自所有國家）前往美國的海外人士都必須完整接種疫苗，只有少數例外。」

自2020年1月那時起，美國首度對中國實施特別旅遊限制，緊接著有越來越多國家地區被列入名單，而最新一個國家是5月被加入的印度。目前加拿大、英國等多國取消或鬆綁對已打疫苗美國人的旅行限制。官員表示，「工作小組正在制定一套政策和規劃程序，以便在合適時機過渡到新制度。」

路透指出，該名官員所透露的內容是迄今以來最強烈的說法，這也表明，白宮已經看出解除這些限制的途徑方法，且與航空公司等機構針對如何落實要求外國遊客打疫苗的政策進行討論。但對拜登政府來說，還有部分問題需要解決，包括美國是否接受其他國家正在使用但未獲美國監管機構批准的新冠疫苗等。

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