打麻將爆群聚感染！　大陸多地「棋牌室、麻將館、影院」暫停營業

▲揚州因麻將館導致疫情擴散。（圖／翻攝江蘇政法）

記者鄭思楠／綜合報導

南京疫情「外溢」後，大陸各地紛紛收緊防控措施。因為麻將館棋牌室成為揚州疫情的擴散點，經過調查發現，麻將館空間小，人員多，流動大，很容易造成病毒傳播。目前，大陸不少地方已要求棋牌室、麻將館等空間相對密閉場所暫停營業。

據江蘇省公安廳黨委副書記、常務副廳長尚建榮公布，目前，江蘇省45371家棋牌室、麻將館已全部暫停營業，文娛場所、線下培訓機構已分別採取暫停營業措施。

8月4日，鄭州市新冠肺炎疫情防控領導小組辦公室發布公告，暫停封控區經營性場所和棋牌室、活動室等非生活必需的文體休閑娛樂場所。

湖南衡陽、武岡市也跟進發布，全市範圍內旅遊景區景點的密閉場所暫停開放，電影院、酒吧、KTV、棋牌室等密閉式場所暫停開放。

8月4日晚，「浙江發布」微信微信號發布浙江疫情防控的最新規定。其中提到，暫時關停棋牌室、麻將房等室內密閉休閑場所，景區暫停聚集性室內表演活動。

遼寧

8月5日，大連市民政局發布《關於進一步強化民政領域疫情防控相關措施的通知》，堅決關閉易發生公共聚集的社區活動場所、社區養老服務中心、浴池、麻將館等。

8月5日，安徽省合肥市疫情防控應急指揮部發布通告，要求所有麻將館、棋牌室及其他提供此類活動的場所一律暫停營業。公安、市場監管等部門組織執法力量，加強巡邏檢查，對未按要求停業的，一經發現，依法從嚴處理。

此外，還有黑龍江黑河、大慶、伊春等多個市區縣也宣布暫停社會性棋牌室、麻將館等場所。