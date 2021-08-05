刷牙時丈夫講笑話！人妻大笑一聲...把20公分牙刷吞進胃

▲醫生想了各種方法終於將牙刷成功取出。（圖／翻攝自微博／星视频）

實習記者黃品臻／綜合報導

大陸江蘇徐州一名女子早上在刷牙時，因為丈夫在旁邊講了一個笑話，她笑出了聲，沒想到竟不小心將整支牙刷吞進胃裡。

據《瀟湘晨報》報導，女子在7月17日晚間被送至醫院，家屬告訴醫生，牙刷是女子早上在刷牙時不小心吞進去的。當時女子已刷好牙，正刷洗舌頭根部以清潔舌苔，而她的丈夫在一旁突然講了個笑話，讓她因為笑出聲不自覺壓低舌根，牙刷插進了咽喉，異物進入咽喉導致女子做出乾嘔反應，但乾嘔卻讓食道暢通，牙刷刷頭直接滑落，女子想用手抓出來，不料牙刷卻整支滑進食道。

醫生使用胃鏡檢查發現，牙刷橫躺在女子的胃腔內，牙刷刷頭朝向胃的下口，長度約為20公分。徐礦總醫院消化內科副主任醫師王艷斌表示，「要將牙刷取出的難度在於，牙刷根部是塑膠製的，表面光滑，且刷毛較軟，要被圈套器套住很難，另外由於牙刷很長，在取出過程中，通過賁門和咽部時要特別注意，避免造成患者損傷。」

▲醫生使用胃鏡檢查發現，牙刷橫躺在女子胃裡，增加取出困難度。（圖／翻攝自微博／星视频）

經過各方考量，王艷斌醫生將準備好的網籃經胃鏡鉗道送至胃腔，操作內視鏡與助手配合，用網籃套住牙刷柄的一端並收緊，再小心地收入套管內，隨著內視鏡和套管將牙刷一起取出。整個過程在靜脈麻醉的無痛狀態下進行，不到40分鐘的時間便成功將牙刷取出。

醫生提醒，一旦誤食異物，應立即就醫，千萬不能想說只要將異物順利吞進去就沒事，將食物往下送等危險行為更不可行，若不及時治療後果只會更加嚴重。另外家長要盡量避免給小孩吃不易咀嚼的食物，老人進食要細嚼慢嚥，不可囫圇吞棗，尤其戴假牙的長輩更需注意。