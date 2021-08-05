Delta入侵過半省市　陸航空公司將縮減服務

▲大陸航空公司將因疫情影響，縮減機上服務。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

隨因Delta變異毒株入侵，引起的新一輪疫情在中國大陸過半省市爆發，官方開始加強對跨省市、區域移動的航客運管控。目前，大陸航空公司如東方航空、南方航空已相繼發布通告，要簡化機上餐飲服務，建議旅客減少機上用餐，並暫停所有一對一問候服務等。

據東方航空、南方航空兩家公司公告，將分別自8月6日零時、8月7日6時起，簡化機上餐飲服務流程和旅客服務用品配備，防止疫情通過航空途徑擴散。

服務方面，暫停提供枕頭、報刊雜誌等服務用品，或改為提供一次性毛毯、配備廢棄口罩專用袋等，要求乘客嚴格對號入座，減少非必要的走動，盡量減少機上用餐。

對於中高風險地區，南航公告，將暫停出港配餐航班的餐飲和餐食預訂服務，低風險地區進出港配餐航班改為預包裝食品，獨立包裝飲品和消毒濕紙巾；暫停提供餐譜和可食用冰塊。

大陸國家衛健委發言人米峰昨通報，截至8月4日上午9時，大陸有17個省份報告現有本土確診病例或無症狀感染者，現有中高風險地區144個，中高風險地區數量為疫情常態化防控以來最多；此外，大陸交通運輸部要求，暫停中高風險區所在城市跨城公車、計程車、順風車（多元計程車）等。

今晨，大陸國家衛健委再次通報，8月4日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團新增確診病例85例，其中本土病例62例，境外輸入病例23例。本土病例以江蘇的40例最多，另包括湖南9例、北京3例、山東3例、河南3例、雲南3例及湖北1例。

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