軍人揪女同學開喝！趁醉意硬上弓「害染性病」　他認：有特殊性癖

▲國外一名前職業軍人趁女性友人喝醉，性侵得逞，警方調查後查出更多不法行徑。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者張寧倢／綜合外電報導

新加坡一名前職業軍人因性侵女性友人而在2018年落網，7月26日在高等法庭中坦承自2015年起犯下性侵害、性騷擾與觸犯兒少法令等罪行，受害者多達4名女性，其中半數是未成年人，判決在4日終於出爐，男性被告確定遭處14年有期徒刑和鞭刑15下。

根據新加坡《聯合晚報》、《8world News》等媒體報導，24歲被告2018年6月10日邀約女性友人與另一名朋友出來喝酒，由於女子與被告一起從中學畢業後仍保持聯繫，深信他會照顧酒醉的自己，因此不會特意控制飲酒量，當天，女子在酒吧喝到爛醉，一度跌倒，頭部還撞上撞球桌，被告以女方父母忌諱女兒喝醉之由，夥同友人將女方送回自己家中。

報導稱，被告見女子已經不省人事，便對她施以指侵、性侵，事後替她穿回衣物，還若無其事地躺在旁邊入睡。隔天一早，女子發現自己上衣外露，被告也只穿著內褲，回家洗澡時私密處疼痛出血，因此質問他是否有做出逾矩行為，被告才在電話中坦承性侵。女子隨即到醫院驗傷，還發現感染了披衣菌（Chlamydia）性病，報警後，被告身上也同樣驗出了披衣菌。

▲男子性侵得逞後不到3個月又找上另一名女同學，故技重施。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

沒想到，被告3個月後又故技重施，透過Instagram發現另一名中學時期的女同學和男友感情出現裂痕，被告便在9月15日約她到酒吧聊聊，現場除了多次非禮她之外，更提議要去開房間，女子拒絕後被他騙上計程車說要送她回家，但目的地根本不是女方家，受害人無計可施，只好與被告住進廉價旅店，在那裡，女子被觸碰下體與胸部，堅決反抗之下才逃過性侵魔爪。

警方查案過程中再挖出2段不法情事，被告2019年6月在交友軟體上要求10歲女童傳來不雅照，而2015年也曾在電影院指侵一名15歲少女，被告坦承自己對年輕女孩有「特殊性癖」，落網後即遭新加坡國防部停職，如今隨著法庭將他定罪，武裝部隊也已經辭退他的軍人身分，但基於保護當事人原則，嫌犯與受害人的姓名、身分將不會公開。

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