快訊／盧碧炸大暴雨！　高雄市宣布下午「5地區」停班停課

▲前鎮區路樹倒塌。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

受到盧碧颱風外圍環流影響，中央氣象局今（5）日針對高雄市、屏東縣發布豪雨特報。高雄市政府宣布，因颱風外圍環流影響，高雄市山區達土石流警戒，有致災之虞，高雄市六龜區 、甲仙區、茂林區、桃源區及那瑪夏區等5區，下午停止上班、停止上課，其餘地區照常上班、照常上課。

高雄市停班停課地區

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六龜區:今天下午停止上班、停止上課。

甲仙區:今天下午停止上班、停止上課。

茂林區:今天下午停止上班、停止上課。

桃源區:今天下午停止上班、停止上課。

那瑪夏區:今天下午停止上班、停止上課。

高市府表示，甲仙區和安社區活動中心接種站今下午也取消接種作業，將電話逐一通知下午已預約接種民眾，並另改約接種時間及地點。

另外，水利局緊急應變小組已進駐水情中心，嚴密監控各項水情資訊並機動執行搶修搶險工作，並即時掌握農委會水土保持局發佈高雄市六龜、茂林、桃源及那瑪夏等區63條土石流黃色警戒，與各區公區所緊密聯繫，隨時進行狀況處置。

陳其邁一早PO文提醒，最新氣象資料顯示，盧碧颱風路徑略微偏北，但仍不可輕忽帶來豐沛雨量，加上之前連日降雨，可能造成災情發生。

陳其邁說，市府昨日下午已經成立災害應變中心，相關局處均以做好防颱相關整備，水利局已經做好各滯洪池排空作業，環保局、養工處也加強巡視道路及側溝，務必減輕災情。

不少網友留言灌爆「這風雨應該可以停班停課了吧！」、「有夠扯，假日停班停課很乾脆，真正有風有雨又當沒事了」、「風雨吹到機車好不穩 好危險」、「這風雨真的是大的誇張」、「這雨怎麼在外面工作」。