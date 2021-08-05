盧碧登陸倒數！最快下午解除海警　鄭明典曝：要注意的變「它」了

▲輕度颱風盧碧即將登陸中國。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

颱風盧碧今日將登陸中國廣東一帶，預計將會減弱為熱帶性低氣壓，不過周末移動至台灣北部海面時，仍有機會重整後再度增強。中央氣象局表示，受到颱風環流與西南風影響，中南部持續有大雨發生，北部與各地山區則是午後會有雷雨。氣象局長鄭明典表示，盧碧登陸後很難維持強度，現在要關心的變成「季風低壓」了。

氣象局技正羅雅尹表示，盧碧在今日上午11點中心位置接近中國廣東，即將進入陸地，目前距離金門210公里，進入廣東後將緩慢朝福建移動，周六接近馬祖、周日移動到台灣北部海面。

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▲颱風盧碧在廣東汕頭登陸。（圖／翻攝廣東氣象局）

盧碧登陸後受到地形破壞，很可能減弱為熱帶性低氣壓，暴風圈也會縮小，氣象局可能於今日下午到傍晚解除海上警報，不過盧碧移動到北部海面時，仍有機會重整後增強，因此還需觀察後續動態。

氣象局長鄭明典指出，盧碧颱風本身環流很小，強度不高，登陸後很難再維持現有強度，要關心的變成是季風低壓了。

▲受到盧碧颱風影響，高雄持續發生暴雨。（圖／中央氣象局）

羅雅尹表示，今日到周日是颱風最接近的時候，金門、馬祖在未來兩三天都有強風陣雨，隨著颱風環流帶來水氣，今日上午中部、南部局部地區都有對流通過，造成短時強降雨等大雨發生，今日上半天雨區集中在台中以南，尤其嘉義以南、高屏地區與最多，高雄、屏東、嘉義時雨量都超過60毫米，高雄市甚至出現150毫米雨量。

▲▼今日起至周日受颱風環流與西南風影響各地有雨。（圖／上氣象局、下記者李毓康攝））



今日下半天中南部降雨持續，將有短延時強降雨，累積雨量可觀，其他地區如北部、山區等午後會有大雷雨發生，入夜後午後雷雨趨緩，不過西南風持續影響，因此中南部仍會有斷斷續續的陣雨。