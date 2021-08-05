PS5+遊戲直砍半價、AirPods Pro只賣799元　8／8還有破萬杯8元冰美式可搶

▲今年88節還要想拿出什麼禮物來討好老爸嗎？網購平台祭出娛樂神機PS5主機及精選遊戲組5折價。（圖／蝦皮購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

這個禮拜天（8/8）就是父親節了，網購平台狂祭各種折扣下殺，為買氣做最後衝刺，不僅推出PS5下殺5折、AirPods Pro 800元有找，做為整點限時瘋搶主打，夏日消暑不可少的冷飲也推出優惠，在8/8當天祭破萬杯7-11美式咖啡下殺8元，就連受網友歡迎的摩斯中杯冰紅茶也特賣18元。以下整理各電商父親節活動內容，不論是孝親寵爸或犒賞自購，趁好康回饋再搶一波。

東森購物網主打「爸氣男神節」感恩特惠活動，最低下殺1折起，特選商品只賣888元，單筆消費滿888元可參加幸運搖獎機抽好禮；使用東森購物APP累積消費滿3,000元，再抽BT21 刺繡貼貼樂，會員首購登記送ASHIYA馬臍帶白皙精華。這次父親節檔期還與麻將遊戲《明星3缺1》合作，活動期間於東森購物網、APP消費滿888元，登記抽《明星3缺1》的ｉ幣16,888枚。站上也推出「限時瘋搶天天1元、1折搶購限量商品」活動，集結多款秒殺商品如小米手環5限量送錶帶與保貼驚喜價777元、Samsung Galaxy Tab A7 T500平板買再送ITFIT書本式保護殼只要6,780元，想省荷包可把握開搶時間。

▲▼東森購物網「爸氣男神節」感恩特惠活動最低1折起，限時限量搶購商品精選小米手環5祭出驚喜價。（圖／東森購物網提供）

蝦皮購物「8.8購MEN節」發出全站299元免運券，人人都有3張不用搶，再推商城88折券最高現折5,000元，以及整點限時瘋搶活動精選熱銷夯品下殺，8/8當天凌晨0點首推必搶AirPods Pro只要1折價799元，2點還有娛樂神機PS5主機及精選遊戲組5折價15,000元，其他還有輝葉miniV美型口袋按摩槍優惠價2,999元、純金壹台錢金條限時5,250元，開搶時間依網站公布為準。全站不限金額下單還可抽PS5，8/8當日下單中獎機率再翻倍。

8/8活動正式日，蝦皮購物全天再加碼共15檔熱門點心最低1元起限量特賣，原價10元的萊爾富茶葉蛋、科學麵，直降只要1元；原價35元的7-ELEVEN CITY CAFE中杯美式（虛擬提貨卡）、原價20元的萊爾富光泉豆漿4℃、通通只要8元；摩斯中杯冰紅茶也下殺18元。每人每時段每品項限量購買1次。瘋搶時間如下：0:00、0:30、1:00、1:30、2:00、10:00、12:00、12:30、13:00、13:30、14:00、16:00、18:00、20:00、22:00。

▲▼8/8當天7-11美式咖啡、摩斯冰紅茶在網購平台有特殺價可搶。（圖／蝦皮購物提供）

PChome 24h購物全站祭出500萬種商品狂降破億，運用AI選品推出14大主題會場，爆殺特惠最高回饋28%，全站消費滿額再送PS5遊戲組、Switch主機、Nespresso膠囊咖啡機等好禮，活動期間全站消費超過1元，下單可抽0元清空購物車。針對父親節送禮清單，網站公布熱搜TOP5，依序為：筆電平板、手機、電玩遊戲、影劇家電、智慧手錶，站上也為此推薦人氣夯品，像是「SAMSUNG Galaxy S20 FE 5G」5G極速輕旗艦、防水防塵，高CP機款特價15,290元；「Haylou Solar智慧錶」超長續航、全天心率監測，破盤價44折免700元。

momo購物網精選各式「男神必備單品」如飛利浦尊榮系列電鬍刀S9161、HP光影V16電競筆電、FUJI摩享時光按摩椅FE-6000等，8/5起祭出驚喜優惠，8/5～8/8下單享「霸氣好禮2選1」登記抽SONY PS5、LG電子衣櫥。8/8限定活動，包含「滿額送最高5%回饋」當日凌晨0～2點消費滿5,000限量登記享5%回饋；全日消費滿萬元限量登記享3%回饋，當日累積消費滿千元還可登記享「1元加購麥當勞薯條」優惠，另外，即日起至8/8整點搶最高999 momo幣紅包、簽到加分享賺25 momo幣。

遠傳friDay購物推出「霸氣狂買節」活動下殺2折起，週週開放Samsung Galaxy S6 1元開搶，全站消費滿萬元還可抽最高8%回饋。今年受到本土疫情影響，父親節送禮熱門類型出現變化，以「科技保健」、「返公門面」與「宅享生活」成為三大選購重點，其中健康概念商品，如具健康監測功能的智慧手錶及保健食品，一舉超越過去熱銷的刮鬍刀，近兩周買氣成長逾9成，推薦可測血氧的realme Watch 2 Pro防水智慧手錶，2,500元有找；另外FJ深層筋膜按摩槍現只要638元，也是月賣數百台熱銷單品。