為奪牌選手喝采　網購「折扣現抵、體育用品殺1.2折」優惠應援整理

▲慶賀中華隊在東京奧運屢創佳績，東森購物網推出出3大超殺優惠。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

台灣代表隊在東京奧運大放異彩，截至8/1已奪下2金4銀4銅佳績，創下隊史新紀錄，也讓觀看轉播的全台民眾感動不已。慶賀台灣選手優異表現，超商、賣場接連祭出優惠來慶祝，網購平台同樣有超殺折扣登場，讓消費者觀賽拿好康、一同為選手們集氣應援。

東森購物網

即日起至8/3止，推出3大超殺優惠活動，全站商品消費單件滿3,000現折500、單筆消費滿3,000再加碼回饋5倍東森幣（每日限額100名），以及8月份離島地區會員消費滿490即可免運，滿1,500再送200枚東森幣。

蝦皮購物

凡中華隊選手獲得獎牌，蝦皮購物臉書粉絲專頁將發送破千組消費滿299元折30元的折扣碼歡慶，若選手獲得金牌還會再加碼，奧運期間不定時加碼優惠，建議隨時關注臉書粉絲專頁。

momo購物網

8/4前不限金額下單登記抽Acer電競螢幕；8/5起下單登記抽「SONY PS5、LG電子衣櫥好禮2選1」；8/8還有一日限定活動，包含滿額送最高5%回饋、1元加購麥當勞薯條等，以及精選多款人氣夯品祭出驚喜價。

遠傳friDay購物

今起推出「穿金戴銀」促銷，運動、健身用品下殺1.2折起，其中「Victor勝利體育專館」包含羽球拍、羽球鞋、收納包等都有特價，另有羽球場造型兩用桌墊，可當作滑鼠墊使用。站上同步推「霸氣狂買節」，主打天天送千萬折價券，首購消費滿額最高送100遠傳幣加碼好康。

▲VICTOR羽球場造型兩用桌墊。（圖／遠傳friDay購物提供）

博客來

集結21大運動保健品牌推出「奧運特別企劃」，針對健身重訓、登山露營、瑜珈舒緩、運動器材等熱門休閒運動類型，整合推薦兼具話題性與實用性的商品，主打運動器材、運動機能服飾 球鞋、賽事話題書單、還有賽事必備投影設備液晶顯示器等，上百件參展商品6折起。

樂天市場

即日起至8/31止，推出「超商取貨滿299元免運」活動，再祭出「運費折抵優惠券」最高現折150元，同時也有「中秋美食大賞」活動，在指定店家消費滿額最高現折200元，此外，網購轉帳支付再賺點數10%，於特定店家購物滿2,000元，再賺點數10%回饋。