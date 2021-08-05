警察「淫了」！銬住AV女優警車上啪啪　4年後結局曝光

▲該名警察與卡拉發生性行為期間，說出多句充滿性暗示的語句。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合外電報導

愛爾蘭一名已婚警察2017年在警車上與AV女優卡拉（Carla）發生性行為，甚至拍攝影片，他事後遭到停職處分，甚至被要求解職，讓他決定尋求法律行動。如今依據當局最新裁定，他成功保住警察的工作，成功打贏官司。

綜合Irish Mirror等外媒報導，該段影片首次外流的時間點就在2017年4月，當時這名已婚員警穿著制服，並拿起手銬銬住來自英國的卡拉史密斯，2人就這樣在警車引擎蓋上發生性行為。期間，他也說出多句充滿性暗示語句，包括「我認為妳應該要受到更多的懲罰」等。

隨著影片外流，警局對他展開內部紀律調查，高層更認定他應該要被解職。儘管2個紀律委員會認為他沒必要被開除，但他在事發後一度被停職，遭罰薪3週，對於應該要被解雇的狀況，一狀告上法院；如今依據高等法院最新裁決，他成功保住警察的工作。

事實上，這段性行為影片讓卡拉的知名度瞬間飆高。依據當年受訪內容，她承認確實是她在沒有取得對方同意之下，就在網路分享影片，更宣稱不知道該名員警已經結婚且有小孩。隨著最新判決出爐，她也說，她很高興當初那名警察贏了官司。

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