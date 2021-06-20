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「八八風災馬英九曾擋援助向大陸示好」　他揭：對美已讀不回

▲▼台灣基進黨新聞部副主任陳子瑜。（圖／陳子瑜臉書）

▲台灣基進黨新聞部副主任陳子瑜。（圖／陳子瑜臉書）

記者陶本和／台北報導

台灣基進黨新聞部副主任陳子瑜20日表示，從本土疫情出現以來，藍營一直在操作「蔡政府擋疫苗、擋援助」，但隨著美日疫苗抵達，這些說法都不攻自破。他進一步指出，前總統馬英九在八八風災時，曾火速回應中國大陸救援，但對美國卻「已讀不回」。

陳子瑜表示，真正搞出「擋援助」的，不是蔡英文政府，而是馬英九政府，而且遇到的狀況比現在的疫情更為嚴重。他說，2009年8月9日，正當全台灣都已經開始注意到小林村事件，要求政府加速展開救援行動時，馬英九卻把這起事件，當成是向中國示好的手段。

陳子瑜說，同年8月10日，美國和中國都向台灣政府表達願意協助的意思，馬政府火速回覆中國「歡迎人道救援」；但對美國「已讀不回」。

陳子瑜表示，8月11日，馬政府外交部發急件要求各外館，如果有駐在國要提供物資跟救援，必須「婉謝」；8月12日，等不到馬政府回覆的美國感到事情不對勁，國務院公共事務助卿 Philip J. Crowley 向CNN表示「台灣還沒有提出援助需求」，引發台灣社會譁然。

陳子瑜指出，8月14日，馬政府召開記者會，馬英九、劉兆玄把責任推得一乾二凈，還一度要找外交部五樓的「余文」、「股長」出來扛，最後是時任外交部次長夏立言提出辭呈。

陳子瑜說，當年的8月16日，美軍C-130運輸機終於抵達台灣提供協助，距離事發時間已經一個禮拜以上。他批評，馬政府把重大災害操作向中國表態的政治手段，泯滅良知至此，也難怪這一次要操作「蔡政府擋疫苗」是這麼「得心應手」，因為只要把自己幹過的事情複習一遍就好。

▼美國捐贈給我方的250萬劑莫德納疫苗，由華航貨機CI-5169載運抵台。（圖／記者李毓康攝）

▲▼美國捐贈給我方的250萬劑莫德納疫苗由華航貨機CI-5169載運,於今日下午抵達台灣桃園機場,該航班由華航現有貨機隊中最新款,機身前段貨機英文字樣CARGO的C中藏有台灣形狀圖案的B777貨機擔任載運任務。（圖／記者李毓康攝）

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