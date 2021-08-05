配發52萬劑疫苗「台東僅分到300劑」　指揮中心緊急解釋原因

▲52萬劑AZ台東只分到300劑，指揮中心回應了。（圖／資料照片）

記者趙蔡州／綜合報導

指揮中心4日配發52萬劑AZ疫苗給各縣市，不料台東縣卻爆出「僅被分配到300劑」消息，讓台東縣衛生局長直呼傻眼。對此，指揮中心4日表示，7月30日至8月6日疫苗需求量，已經於第一批全數或多數配發，第二批由於該縣國、高中教師及補教業者已造冊而未接種者約244人，故撥配300劑。

台東縣衛生局長黃明恩表示，這一次52萬劑AZ疫苗的配發，中央並沒有詢問過他們的需求量，3日晚間得知只有300劑讓他相當錯愕，並強調全縣尚未施打的國高中教師及補教業者不可能只有300人，不清楚中央的名冊究竟從何得來，希望中央應該知會地方，核對是否有要增減。

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針對台東縣府的反應，指揮中心4日解釋，各地方政府7月30日至8月6日預約施打及獲得數量，原則以兩階段方式撥配，考量部分縣市幅員廣大，部分縣市的疫苗需求數量，提前第一批配發時全數或多數配送，「第二批配送數則為再補足未配送數」。

指揮中心進一步指出，本次配送的第二批數量，是補足預約平台實際人數及接種第二劑需求數量，並依當時可供應疫苗數量及國高中教師及補教業者已造冊而尚未接種人數，來增配劑量予該等對象接種。

指揮中心透露，台東縣自7月30日至8月6日疫苗預約施打人數約2,888 人，除了於7月28日第一批即已配撥3,500劑，另因該縣國高中教師及補教業者已造冊而未接種者約244人，故另於今日撥配300劑。

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